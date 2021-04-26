Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ile Kasımpaşa teknik heyeti arasında tartışma: "Kes sesini, ben futbolcu değilim"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu ve antrenör Volkan Demirel, Kasımpaşa galibiyetinin ardından tribündeki bir kişiyle gerginlik yaşadı. Kadıköy'deki maçı 3-2 kazanan sarı lacivertliler şampiyonluk yolunda önemli bir maçı kayıpsız atlatırken, karşılaşmanın ardından tartışma meydana geldi.

Kasımpaşa'nın teknik ekibinde analiz görevlisi olarak yer alan bir kişiyle diyaloğa giren Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, "Kes sesini. Ben futbolcu değilim. Kime sataşıyorsun sen?" şeklinde bağırdı. Fenerbahçe teknik ekibi Emre Belözoğlu'nu güçlükle sakinleştirirken, bu kez devreye Volkan Demirel girdi.

Analiz görevlisinin yanına giden Volkan Demirel de Fenerbahçe cephesi tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

"Tepkimi kontrollü verebilirdim"

Maçtan sonra olayla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben futbolcuyken de sataşıyordunuz dedim tribüne, ben teknik adam olarak yeni bir kariyerin başlangıcı içerisindeyim. Böyle baktığımda rakip soyunma odasında bulunan her birey, rakibin kulübesinin arkasında bulunan her bireye karşı bugüne kadar görev aldığım süre içerisinde hiçbir şekilde tutumum olmadı. Maçın son dakikalarında bana bir sataşma oldu. Benim de kendimi tutmam gerekiyordu ama karşılıklı tepki oldu. İstemediğim bir şey bu benim için. Ama Fenerbahçe takımının direktörü olarak bu pozisyondaysam bizlerin bu şekilde sataşmalara maruz kalmaması gerekiyor. Rakip takım görevli bir kişinin benim takımımdaki bir oyuncuya bu şekilde konuşmaması gerekiyor. Tepkimi daha kontrollü verebilirdim. Bundan dolayı üzgünüm."