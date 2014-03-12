Volkan Demirel: Taş değil o küfür yaraladı

Olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından arkadaşlarıyla dertleşen F.Bahçeli futbolcu Volkan Demirel, “Taş da gelse, kaya da gelse önemli değil. Beni asıl üzen, yeni doğan bebeğime küfredilmesi. Küçücük kızıma neden küfrettiler” diye yakındı.

Hürriyet'ten Ahmet Ercanlı'nın haberine göre, Trabzon’da olaylı karşılaşma yarıda kalırken karşılaşma öncesi ve sonrası unutulmayacak anlar yaşandı. Aslında neler olacağı daha hafta içinden belliydi. Sosyal medyada gerilen ortamın stadyuma kadar taşacağı belliydi. Sarı lacivertli cephede son gün takımı uğurlamak için Samandıra’ya gelen Aziz Yıldırım’ın bir uyarısı vardı. Yıldırım, “Sahaya çıkın ve sadece futbola odaklanın. Asla tribünle seyirciyle uğraşmayın. Ortamı sakın germeyin“ diyerek oyuncularını Trabzon’a yolculadı.

İkinci uyarı Emre'den

Fenerbahçelilere Aziz Yıldırım’ın ardından ikinci uyarı Emre Belözoğlu’ndan geldi. Sahanın belki de en sakin ismi olan Belözoğlu karşılaşma öncesi arkadaşlarını topladı ve duygusal bir konuşma yaptı. Kaptan, “Sizden bugün başka bir performans bekliyorum. Sahada kim sıkışırsa yanında bir arkadaşı olmalı. Sürekli birbirinize yardım etmelisiniz. Ama sizden asıl isteğim tribünlerle hiçbir diyaloga girmemeniz. Sadece işinize odaklanın. Tribünleri galeyana getirecek herhangi bir hareketten kaçının” dedi.

Olaylardan en çok Volkan etkilendi

Karşılaşma sonunda ise soyunma odasında hüzün hakimdi. Özelikle Volkan en üzgün olan isimdi. Tecrübeli futbolcu arkadaşlarına şöyle diyordu:

“Sahada bu tarz olaylara artık alıştırıldık. Taş da gelse, kaya da gelse çok önemli değil. Ama beni çok üzen bir şey oldu. Yeni doğan bebeğime küfrettiler. Bu beni çok yaraladı. Küçücük kızıma neden küfrettiler?”

Yıldırım telefonun ucunda

Volkan’ı takım arkadaşları teskin ederken, Başkan Aziz Yıldırım da sürekli telefonla bilgi alıyordu. Soyunma odasındaki yönetici ve futbolculara konuşmama talimatı veren Yıldırım, kimsenin ortamı gerebilecek bir açıklama yapmamasını istedi. Tüm Fenerbahçe kafilesi bu isteğe uyarken gazetecilerin ısrarlı isteğine rağmen açıklama yapılmadı. Yıldırım karşılaşma bitiminde futbolcular Sabiha Gökçen’e inene kadar FB TV’de maçı izlediği odadan ayrılmadı. Oyuncular Sabiha Gökçen’e indikten sonra o da evine doğru yola çıktı.