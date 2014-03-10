Trabzonspor- Fenerbahçe maçı tatil edildi

Spor Toto Süper Lig'de 24. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Avni Aker Stadı'nda lider Fenerbahçe'yi ağırlıyor. İlk 45 dakikada tribünlerden birçok kez sahaya yabancı madde atıldı. 30. dakikada sahaya atılan taş nedeniyle maça ara veren hakem Yıldırım aynı olaylar ilk yarının son dakikalarında da tekrarlanınca soyunma odasına girdi. Böylece 24. haftanın kapanış maçı olan Trabzonspor- Fenerbahçe sarı lacivertliler 1-0 önde iken tatil edilmiş oldu.

Hakem maçı tatil etti

Hakem Bülent Yıldırım kurallar gereği birinci uyarıyı yaptı. Ancak olaylar durulmadı. Bunun üzerine ikinci uyarıyı yaptı. Fakat yine sahaya yabancı maddeler atılmaya devam etti. Yönetmelikler gereği üçüncü uyarıya gerek kalmadan soyunma odasına gitti. Kurallar gereği soyunma odasına giren Hakem Bülent Yıldırım sahaya geri çıkmadı.

TFF'nin resmi açıklamayı birkaç dakika içerisinde yapması bekleniyor.

Başkan hakem soyunma odasına gitti ama...

Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşılaşmanın hakemlerinin soyunma odasına gitmesi sonrası soyunma odasına gitti ve hakemlerle konuşmak istedi. Ancak hakemler Başkan'a maçın tatil olduğunu ilettiler.

Maçın ayrıntıları

- İlk yarının son dakikalarından Volkan Demirel'in koruduğu kaleye tribünlerden meşale atıldı. Atılan meşale Volkan'ın ayaklarına gelince hakem Bülent Yıldırım soyunma odasına girdi.

- Hakem maçın ilk yarısına 10 dakika ilave etti.

- Dk. 30: F.Bahçe golünün ardında kaleci Volkan Demirel'in koruduğu kale arkasından sahaya yabancı madde yağdı. Atılan maddeler arasından avuç büyüklüğünde bir taşı Volkan hakeme götürdü. Tribünler de tepkiler daha da artınca hakem oyuncuları sahanın ortasına topladı ve tribünlerde tansiyonun düşmesini bekledi. Hakem kısa bir süre sonra maçı yeniden başlattı.

- Dk. 23: Alper'in sol kanattan ortasında Emenike düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.. 0-1

- Dk. 19: Caner'in kullandığı kornerde Trabzonspor kale çizgisi üzerinde oluşan karambolde bordo mavili savunmacılar topu çizgiden çıkardı

-Maçın başlaması ile birlikte bordo mavili taraftarlar sahayı konfeti yağmuruna tuttu... Konfetilerin temizlenmesinin ardındna maç 1-2 dakika sonra yeniden başladı.

-Maça Fenerbahçe başlıyor.