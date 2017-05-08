Volkan Demirel: Talisca'nın 3-4 maç ceza alması lazım

Fenerbahçeli file bekçisi Volkan Demirel, dün oynanan ve karşılaşma içinde tartışma yaşadığı Beşiktaşlı Talisca'ya yaptığı hareketten dolayı tepki gösterdi. Demirel, "Van Persie ceza alıyorsa bu adamın da 3-4 maç ceza alması lazım. Bunu sokakta yapsanız karakolluk olursunuz" dedi.

Eurosport'da yer alan habere göre, Marcelo'nun kendi kalesine attığı hatalı çıkış yapan Fabri'yi savunan Volkan, "Aynısı benim de başıma geldi. Bu kalecilerin kaderidir. Kimse Fabri'ye yüklenmesin. Beşiktaş'ın burada olmasının nedeni belki de Fabri'dir. Fabri sezon boyunca iyi oynadı ama hatasıyla takımı puan kaybetti. Fabri'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Güzel maç oldu; stresliydi. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yoktu, Beşiktaş stresliydi. Yediğimiz gol bizi düşürdü açıkçası. Beşiktaş adına üzücü bir olay. Biz de beraberliği kutlayan bir takım değiliz ama yine de Beşiktaş'a çelme taktık.'' dedi.

''3-4 maç ceza alması lazım''



Talisca ile yaşadığı tartışma hakkında konuşan Fenerbahçe kaptanı, ''Talisca bana orta parmağını gösterdi. Dönüp özür diliyordum ama o bana hareket yaptı. Hakeme de onu anlatmaya çalıştım. Hakem hareketi görse Talisca kırmızı kart görebilirdi. 'Sorry' diyorum ama bana böyle bir hareket yapıyor. Hakkımızın yendiği bir maçtı. 10 kişi kalsalar belki burada maçı kazanacaktık ve son haftalarda şampiyonluk yarışının içinde olacaktık. van Persie ceza alıyorsa bu adamın da 3-4 maç ceza alması lazım. Bunu sokakta yapsanız karakolluk olursunuz. Sadece adını biliyorum, soyadını da bilmem. Bunu ben, Arda veya Emre yapsak, farklı yerlere taşınır. Yabancı yapınca bir şey olmaz çünkü yabancı sevdası var biz de. 'Benimle ne alıp veremediğin var?' diye sormaya gittim. Şenol Hoca'ya da söyledim. Yarın birgün dışarıda karşılaşırız, sorarım ben ona yani.' dedi.