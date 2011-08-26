-Volkan Demirel: ''Şampiyon olduğumuzu 80 milyon göz gördü'' İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Fenerbahçe'nin milli kalecisi Volkan Demirel, 2010-2011 futbol sezonunda elde ettikleri şampiyonluğa haksızlık yapıldığını savunarak, ''Bizim nasıl şampiyon olduğumuzu 80 milyon göz gördü'' dedi. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman ve futbolcu Emre Belözoğlu ile son dönemde yaşananlarla ilgili düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Volkan, Kocaman'ın da dediği gibi bir ''süründürme'' döneminde olduklarını ve bu dönemi dik, gururlu ve güçlü bir şekilde atlatacaklarına inandığını söyledi. Emre ve kendisinin ''takımın elçileri'' olarak toplantıda bulunduğunu bildiren Volkan, ''Dün ben, Emre ve Alex'in girişimleriyle bir saat içinde takımı topladık. Bu herkesin ne durumda olduğunu gösteriyordu. 18'de 17 yaparak nerelere geldiğimizi herkes gördü. Türkiye'de futboldan anlayan insan çoktur, aşağı yukarı 40-45 milyon insan vardır. İkiyle çarparsanız 80 milyon göz yapar. Bizim nasıl şampiyon olduğumuzu bu gözler gördü. Alnımızın akıyla, bileğimizin gücüyle sahadaki terimizle aldık'' diye konuştu. -''Bembeyaz bir sayfayla 1. lig'den başlamak istiyoruz''- Takım olarak konuşup anlaştıklarını belirten Volkan, ''Federasyonun kararı ne olur bilemeyiz ama bir alt ligden, bembeyaz bir sayfayla... Biz suçluyuz demiyoruz ama hakkımız olan Şampiyonlar Ligi'ne bizi göndermiyor, rakiplerimize veriyorsanız, bizi Süper Lig'de oynatmayın istiyoruz. Bank Asya 1. Lig'den tekrar başlamak istiyoruz'' şeklinde konuştu. Yaşanan süreç nedeniyle takım olarak zor günler geçirdiklerini anlatan Volkan, şöyle devam etti: ''İster, Bank Asya 1. Lig, ister Spor Toto Süper Lig, isterse amatör kümede olsun, bütün futbolcular buradadır. Ben kendi adıma söylüyorum. Bazı gazetelerde de çıktı. Ben hiçbir şekilde bir yere gitmiyorum. Amatör kümeye bile gitsek Fenerbahçe kalesinde ömrüm elverdiği sürece futbol oynamak istiyorum. Benim gibi bütün arkadaşlarım, yabancı yerli aynı şeyi düşünüyor. Takımın menfaatlerine göre gidecek arkadaşlar olacaktır ama bütün takımın düşüncesi önümüzdeki sezon nerede olursa olsun, hepimiz buradayız.'' -''Fenerbahçe'nin eze eze hakkıdır...''- ''Aynı konumda biz olsak Şampiyonlar Ligi'ne gitmek bizim için bir ödül olmazdı'' diyen Volkan, ''Çünkü o hakkımız ve kazandığımız bir şey değil. Bu günkü şartlarda bu Fenerbahçe'nin eze eze hakkıdır, şampiyon olmuştur. Fenerbahçe'nin gitmesi gerekiyordu. Aynı şekilde diğer takımda da soruşturmada ismi geçen şahıslar var. Bunlar hep kafamızda soru işaretleri, cevabını istiyoruz'' diye konuştu. -Belözoğlu: ''Şampiyonluk anamızın ak sütü gibi helaldi'' Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Emre Belözoğlu, Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon elde ettikleri şampiyonluğu, ''Bir gerçek ki anamızın ak sütü gibi helaldi. Saha içinde kazanılan bir şampiyonluktu'' şeklinde değerlendirdi. Bu dönemde takımdan ayrılmak isteyen futbolcuların, sadece kulübün menfaatleri doğrultusunda takımdan ayrılacağını belirten Emre, şunları kaydetti: ''İster amatör kümede, ister Süper Lig'de, isterse Bank Asya 1. Lig'de, nerede oynarsa oynasın bu büyük birliği inşallah, önümüzdeki sene de bize hangi ligde oynamamız layık görüldüğü sürece tekrar göstereceğiz. Geçen yıl yaşadığımız şampiyonluk bir gerçek ki, anamızın ak sütü gibi helaldi. Saha içinde kazanılan bir şampiyonluktu. Biz samimi şekilde bu duygularımızı dile getirdik. Son dönemde insanlar gibi samimiyetsiz açıklamalarda bulunmadık. Geçmişte ne söylediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Fenerbahçe Futbol Takımı futbolcuları olarak bizler dün bir birlik oluşturduk. Hakkımızda verilecek karar neyse biz buna artık razıyız çünkü, olay bizi sürüklemek zorunda kaldı. Ama bilin ki, biz geçen sene anamızın ak sütü gibi helal olan bir şampiyonluk kazandık. Kupaların bizim için bir değeri yok, önemli olan Fenerbahçe'nin şu anki durumu ve konumu. Bizler elimizden geldiğince bu durumda Fenerbahçe'nin yanında olacağız. Bütün büyük taraftarımızın olduğu gibi.'' Emre Belözoğlu, UEFA'nın kararının ciddi bir skandal olduğunu ifade ederek, İngiltere'de forma giydiği dönemde aynı zamanda Fenerbahçe'de geçen sezon takım arkadaşı olan Joseph Yobo ile yaşadığı olayı örnek verdi. Belezoğlu, ''Bir Türk'seniz bunu bilin, suçsuzsanız ortaya suçlu çıkarmaya çalışırlar, bu bir gerçek'' dedi.