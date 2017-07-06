Volkan Demirel: Muslera, Galatasaray camiasında saygı duyduğum ender isimlerden

Fenerbahçe, yeni transferleri Nabil Dirar, Carlos Kameni ve sözleşmeleri yenilenen oyuncuları Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım için imza töreni düzenledi. Topuk Yaylası'nda düzenlenen töreni Teknik Direktör Aykut Kocaman, yöneticiler Nihat Özbağı, Ali Yıldırım, Önder Fırat ve eski yönetici Abdullah Kiğılı da izledi. Tören sırasında konuşan Volkan Demirel, "Muslera'yla bazı seyahatlerimizde yemek yemiştik. Galatasaray camiasında saygı duyduğum ender isimlerden. Kendisini çok sevdiğimi söyleyebilirim" dedi.



Volkan Demirel, imza atarken Ali Yıldırım ile birlikte kameraların karşısına çıktı. Yıldırım, Volkan Demirel'in 15 yıl boyunca Fenerbahçe'nin kalesini koruduğunu hatırlatarak, "Yuvada kaldığı için kendisine teşekkür ediyoruz. Zaten başka bir yere gitme şansı yoktu. Burada olduğu için teşekkür ediyoruz kendisine. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Yıldırım'ın ardından konuşan Volkan, "Bundan başka bir şeyi hiçbir zaman düşünmedim. Gönülden Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor. Bedenim, vücudum, aklım elverdiği sürece Fenerbahçe'ye hizmet etmeye devam edeceğim. Kendi adıma hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Volkan istediği kadar oynayacak"

Ali Yıldırım: "Volkan'ın imzası, Volkan istediği kadar olacak. Şampiyon yaparsa 40 yaşına kadar oynar" dedi. Volkan da "Rekor Müjdat abide. Ben elimden geldiğince forma giymek istiyorum. 40 yaşına kadar forma giymek istiyorum. Rekoru da kırmak istiyorum. İlk formayı giydiğimde rekor konusunu düşünmemiştim. Ama zaman geçtikçe bu hedefi koymuştum. İnşallah bu hedef doğrultusunda hareket edeceğim. Ne kadar çok bu formayı giyip Fenerbahçe'ye hizmet edersem benim için gurur olur"

"Muslera, Galatasaray camiasında saygı duyduğum ender isimlerden birisi"

Volkan Demirel: "Olay zorlamak zorlanmak değil, burada Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele ediyoruz. Kim iyi olursa, kim kendisini iyi hissediyorsa sahaya çıkacaktır. Bizim tek istediğimiz şey, Fenerbahçe'yi yukarıya çıkarmaktır" derken, Galatasaray'ın kalecisi Muslera'yla ilgili olarak da "Muslera'yla bazı seyahatlerimizde yemek yemiştik. Saygı duyduğum birisi. Galatasaray camiasındaki ender isimlerden birisi. Kendisini çok sevdiğimi söyleyebilirim"