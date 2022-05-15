Volkan Demirel: Kadıköy'de ilk defa rakip takım soyunma odasına girdim

Kadıköy'de ilk defa rakip soyunma odasına girdiğini söyleyen Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçının ardından "Taraftarlar her zaman beni destekledi. Bugün de desteklediler. Ben de onları seviyorum. İnşallah Volkan sevgileri devam eder" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendirdi.

Volkan Demirel, "Zor bir akşamdı benim adıma. Ben Fenerbahçeliyim burası beni Volkan Demirel yapan yer. Burada doğdum, burada büyüdüm ama şu anda Karagümrük teknik direktörüyüm. Taraftar beni hep destekledi. Bugün de çok desteklediler sağ olsunlar. İnşallah Volkan sevgileri devam eder. Profesyonel tarafta da ne olursa olsun her zaman kazanmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Şükrü Saraçoğlu'nda ilk defa rakip takım soyunma odasına girdiğini söyleyen genç teknik adam, "Biraz tuhaf oldu. Burası beni Volkan yapan yer." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe teknik direktörlüğü hakkındaki soruya Demirel, "Daha bunu konuşmak için erken. Her şeyin bir zamanı var. Şuan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü olmaktan mutluyum." diye konuştu.