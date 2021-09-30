Volkan Demirel efsane 11'ine 3 Galatasaraylı ismi aldı; Muslera'yla dostluğunu anlattı

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve yardımcı antrenörü Volkan Demirel, yorumculuk yaptığı yayıncı kuruluşa özel röportaj verdi. Demirel, Süper Lig'de birlikte ve karşılıklı oynadığı oyunculardan rüya ilk 11 yaptı. Demirel, bu listeye Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan 1 futbolcu aldı.

Volkan Demirel, oyunculuk döneminde yaşadığı anılarını çalıştığı kurum beIN Sports'ta anlattı. Demirel'in Alex de Souza ve Fernando Muslera hakkındaki sözleri dikkat çekti.

"Alex'in evine gittik"

Alex'e veda etmediğiyle ilgili haberler çıkan Volkan, "Çoğu kişi bilmez ama ayrıldığı gün üç-beş arkadaş evine gittik. Duygu dolu anlar yaşadık. Ayrılmasını kimse istemezdi, ona 'profesör' derdik. Saha içinde ve dışında örnek alırdım" dedi.

Volkan, Muslera'yla olan ilişkisi hakkında, "Uçak seyahatlerinde tanıştık. Ardından tatilde denk geldik. Eşlerimiz de anlaştı. Ben de bir şey gördü ki içi ısındı bana. Benim de aynı şekilde ona. Galatasaray'a çok yakışıyor ve umarım uzun yıllar kalır" diye konuştu.

Volkan Demirel'in efsane 11'i

Muslera-Gökhan Gönül-Luciano-Egemen Korkmaz-Roberto Carlos-Appiah-Emre Belözoğlu-Quaresma-Ribery-Alex-Didier Drogba.