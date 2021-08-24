Volkan Demirel'den Muslera'ya övgü: Son 10 yılda Türk futboluna damgasını vurdu

Süper Lig'de Galatasaray, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonunda yayıncı kuruluşta müsabakayı değerlendiren Volkan Demirel, Muslera'ya övgü dolu sözler sarf etti.

Süper Lig 'in 2. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray puanını 6'ya çıkardı. Yayıncı kuruluşta müsabakayı değerlendiren Volkan Demirel, Muslera'ya övgü dolu sözler sarf etti.

Demirel, "Son 10 yıla baktığımızda takımın neredeyse yüzde 60-70'i demek." sözleriyle konuşmasını sürdüren Demirel, "Performans odaklı değil sezon içinde ne yaptığına bakmak değil. Maçlarla beraber kendini bulacaktır. Muslera, bildiğimiz performansına geri dönecektir. Muslera 10 yıldır bu takımda büyük yük çeken başarılı bir oyuncu. Her zaman işler iyi gitmeyebilir. Sezon başında bir geçiş dönemi yaşıyor. Son 10 yılda Türk futboluna damga vurmuş bir kaleci, tartışmaya bile gerek yok" dedi.