Volkan Demirel, Beykoz'da hayvan barınağı kuracak

Volkan Demirel, eşine doğum günü hediyesi olarak Beykoz’da hayvan barınağı kuracak. Fenerbahçeli futbolcu, arazi arayışına başladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, önceki gün 29 yaşına giren eşi Zeynep Sever Demirel'e özel bir hediye vermek istedi. Demirel, evlerinin de bulunduğu Beykoz'da Zeynep Demirel adına bir hayvan barınağı yaptırmaya karar verdi.

Fenerbahçeli oyuncunun, bu anlamlı hediye için de Beykoz'da arazi arayışına girdiği öğrenildi. Uygun bir arazi bulur bulmaz hayvan barınağını hayata geçirecek olan ünlü kaleci, sokaktaki yardıma muhtaç hayvanlara ev sahipliği yapacak, barınağa 'Demirel' adını verecek.

