T24 LogoT24 Logo
Magazin

Volkan Demirel, Beykoz'da hayvan barınağı kuracak

Barınağa 'Demirel' adı verilecek

14 Temmuz 2018 18:01

Volkan Demirel, eşine doğum günü hediyesi olarak Beykoz’da hayvan barınağı kuracak. Fenerbahçeli futbolcu, arazi arayışına başladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, önceki gün 29 yaşına giren eşi Zeynep Sever Demirel'e özel bir hediye vermek istedi. Demirel, evlerinin de bulunduğu Beykoz'da Zeynep Demirel adına bir hayvan barınağı yaptırmaya karar verdi.

Fenerbahçeli oyuncunun, bu anlamlı hediye için de Beykoz'da arazi arayışına girdiği öğrenildi. Uygun bir arazi bulur bulmaz hayvan barınağını hayata geçirecek olan ünlü kaleci, sokaktaki yardıma muhtaç hayvanlara ev sahipliği yapacak, barınağa 'Demirel' adını verecek.
 

ETİKETLER

volkan demirelbarınakzeynep sever demirelhayvan haklarıdoğum günühediyefenerbahçekaleci
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24