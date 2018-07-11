Volkan Demirel: Berke Özer'de kendimi görüyorum

Fenerbahçe'nin yeniden anlaşmaya vardığı takım kaptanı Volkan Demirel önemli açıklamalarda bulundu. Demirel, Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği 18 yaşındaki kaleci Berke hakkında da konuştu.



Tecrübeli kaleci, düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu:



"Vücudum elverdiği sürece Fenerbahçe'de olacağım. Ücret ve süre konusunda kulüp açıklama yapacaktır. Yük olduğuma inandığım an sözleşmem olsa bile bırakırım. Berke de kendimi görüyorum. İnşallah o da benim gibi uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet eder. Ben onun yaşındayken top tutmayı bilmiyordum. Profesyonel anlamda ilk antrenmanımı ben burada yaptım. Kalecinin performansını takım arkadaşları belirliyor. De Gea turnuvada 5 şutun hepsinde gol yedi ancak bu onun kötü kaleci olduğunu göstermez."