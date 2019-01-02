Volkan Demirel basın toplantısı düzenleyecek

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'de kadro dışı olan Volkan Demirel, yarın saat 11.00\'de basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 37 yaşındaki kaleci, yarın saat 11.00\'de Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Deneyimli file bekçisinin açıklaması şu şekilde: \"Değerli basın mensupları, 3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00\'de Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim. Bilgilerinize sunarım.\"