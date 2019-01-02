T24 LogoT24 Logo
Spor

Volkan Demirel basın toplantısı düzenleyecek

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe'de kadro dışı olan Volkan Demirel, yarın saat 11

02 Ocak 2019 21:51

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'de kadro dışı olan Volkan Demirel, yarın saat 11.00\'de basın açıklaması yapacağını duyurdu.
Kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulunan 37 yaşındaki kaleci, yarın saat 11.00\'de Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenleyecek.
Deneyimli file bekçisinin açıklaması şu şekilde: \"Değerli basın mensupları, 3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00\'de Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim. Bilgilerinize sunarım.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAFenerbahçeVolkan DemirelKişiselFenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis TesisleriDeneyimliOcak PerşembeFenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis TesislerimizdeBilgilerinize
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24