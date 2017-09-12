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Spor

Volkan Demirel ABD yolcusu mu?

"Ben de taraftar olsam kendimi protesto ederdim"

12 Eylül 2017 17:29

Kartalspor altyapısından çıkan ve 2002-03 sezonundan beri sarı-lacivertli takımın kalesini koruyan Volkan Demirel’in ABD’ye transfer olacağı iddia edildi. Takımının Süper Lig’de Başakşehir’i konuk ettiği karşılaşmada kalesinde 3 gol gören 36 yaşındaki file bekçisinin, tribünlerde kendisine yönelik artarak devam eden tepkiler sonrası ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Fanatik’te yer alan habere göre Volkan, sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonu kullanmak istemiyor. Geçen sezon bitimiyle birlikte eşi ile birlikte ABD’ye giderek kariyerine orada devam etme kararı alan Demirel, sarı-lacivertli yönetimin kalması yönündeki ısrarları kırmayarak 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası eski milli kaleci, ABD'ye transfer olmayı yeniden gündemine aldı.

"Ben de taraftar olsam
kendimi protesto ederdim"

Tecrübeli eldiven, sarı-lacivertli taraftarların tepkisiyle ilgili daha önce, “Kötü bir performans sergilediğim doğru. Protesto etmekte haklılar. Ben de taraftar olsam kendimi protesto ederdim” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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