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Spor

Volkan Demirel: "Seriyi sürdüreceğiz"

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı Volkan Demirel, Bursaspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetle birlikte serinin devam edeceğini ifade etti

09 Aralık 2017 02:06

Fenerbahçe\'nin tecrübeli kaptanı Volkan Demirel, Bursaspor karşısında alınan 1-0\'lık galibiyetle birlikte serinin devam edeceğini ifade etti.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Volkan, \"Osmanlıspor maçı sonrası fazla değişen bir şey olmadı. Çok kaliteli futbolculardan kurulu olduğumuzu biliyorduk. Birlikte oynadıktan sonra takım farkı da ortaya çıkıyor. Herkes Fenerbahçe için bir şey yapmaya çalıştığı sürece takım iyiye gidecektir. Bundan sonra da üzerine koyan Fenerbahçe olacaktır. Geçen haftaya göre iyi oynayamadık. Geçen hafta son yılların en iyi Fenerbahçe\'si vardı. Bursaspor’un durumunu, saha avantajını, taraftarını bildiğimiz için ona göre bir oyun sergiledik. Ama aldığımız 3 puanla hedefimize ulaştık. Bu seriyi devam ettireceğiz. Sezon başında bireysel hatalar yaptım. Ben de 2-3 tane hata yaptım. Kötü başladık ama çıkışa doğru gidiyoruz. Şu anki pozisyonumuzdan bütün Fenerbahçeliler memnundur. Başkanımız, bizler, taraftarımız... Bizler hep beraber oldukça başarı gelecektir, Fenerbahçe ileriye gidecektir.  Şu an hiçbir sıkıntımız Allah\'a şükür yok. Kazandıkça üstüne koyacağız ve güven de artıyor.  Haftaya bütün stadyumun full olacağına inanıyorum. Hep beraber istenen, özlenen hedefe ulaşacağız\" dedi.

BURSA / DHA

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