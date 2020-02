Volkan Ballı: ''Devre arasında takviyeler yapılacak''

\'\'Başarılı olmak için de elimizden gelen her şeyi yapacağız\'\'

\'\'Çalışmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok\'\'

\'\'Kadro dışı kalanlar ile ilgili konuşmak için çok erken\'\'

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İstanbul,(DHA) -

Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kupada yer alan takımlara başarılar dileyen Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı, \'\'Bizim için önemli bir hedef bu yıl ve Türkiye Kupası\'nı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çektiğimiz kura ile ilgili İstanbul dışına değil Anadolu Yakası dışına çıkmadık. Kardeş takımımız, antrenman tesislerimize de çok yakında olan bir semt Ümraniye. Hatta benim liseyi okuduğum semt. Onlara da başarılar diliyorum. İyi bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Çok çalışacağız. Özellikle devre arası başlıyor Antalyaspor maçından sonra. O bölümü yeni hocamız ile birlikte çalışacağız. Başarılı olmak için de elimizden gelen her şeyi yapacağız\'\' dedi.

\'\'DEVRE ARASINDA TAKVİYELER YAPILACAK\'\'

Ersun Yanal için düzenlenen imza töreninde Başkan Ali Koç tarafından takviye yapılacağı sözlerini hatırlatan Volkan Ballı, \'\'O takviyeler ve yeni hocamızla birlikte 2\'nci yarı için çalışacağız. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kötü günler dahil her zaman yanımızdalar. Dün Giresun\'da da gördünüz her yerden gelen taraftarlarımız bize destek verdiler. Bu desteklerinin devam etmesini diliyorum. Onların desteği ile biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Başta Başkan, teknik heyet ve bütün birimler taraftarlarımızı mutlu etmek için çalışmaya devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

\'\'ÇALIŞMAKTAN BAŞKA YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK\'\'

Volkan Ballı, 9 yıl sonra yeniden sarı-lacivertli kulüpte yer aldığını ve o dönemin çok başarılı geçtiğini belirterek, \'\'Başarılı yıllar geçiren insanlar için nasıl Ersun hocamıza büyük bir teveccüh oldu takımı şampiyon yaptı. Bizim gibi başarılı dönemlerde görev yapmış insanlara karşı bir teveccüh ve istek oluyor. Bu tür dönemleri her kulüp yaşıyor. Tabii biz biraz fazlasını yaşıyoruz, biraz daha ağırını yaşıyoruz ama Fenerbahçe camiası bunun altından kalkabilecek güçte ve bunun önümüzdeki günlerde bunu göreceksiniz. Biz şu anda gece gündüz Fenerbahçe\'nin geleceği için herkes elinden geldiğince çalışıyor. Bizim yapmamız gereken bu büyük taraftara layık olduğu neticeleri alabilmek için, şampiyonluklar yaşatabilmek için çalışmak. Başka yapacak bir şeyimiz yok\" şeklinde konuştu.

Takıma yapılacak takviyeler ile ilgili olarak konuşmak istemediğini kaydeden Volkan Ballı, \'\'Bu konuda Sayın Başkan açıklamaları yaptı. Transfer konusunu konuşmamız şuan söz konusu değil\'\' dedi.

\'\'KADRO DIŞI KALANLAR İLE İLGİLİ KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN\'\'

Sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalan Volkan Demirel, Aatıf ve Dirar\'ın durumunun sorulması üzerine Ballı, \'\'Bunları bekleyip görmek lazım. Kulübün politikası ve neler yapılacağı Başkan, Comolli ve teknik heyet arasında yapılacak istişare sonunda ortaya çıkacaktır şu anda bunları konuşmak için çok erken\'\' yanıtını verdi.

