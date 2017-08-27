Volkan Arslan'dan Trabzonspor'a 50. yıl marşı

Müzisyen ve tulum sanatçısı Volkan Arslan ,Trabzonspor'un kuruluşunun 50. yıldönümü için yeni bir marş besteledi.

Trabzon'un önde gelen iş adamlarından Aydın Ateş'in destekleriyle yapılan marşın sözlerini Erkan Ketenci yazdı. Trabzon doğumlu olan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Hacı Seyfullahoğlu'nun da marşın sözlerine katkı sağladığı öğrenildi. Marşın düzenlemesini Anıl Özkan yaptı.

TRT Müzik ekranlarında üç yıldır televizyon programı yapan ve dört albümü bulunan Volkan Arslan'ın bestelediği marş, iTunes Store ve YouTube'da dinleyicileri bekliyor.