Volkan Arslan’a 'hayat' veren hediye!

T24

Fuat Saka ve Şevval Sam ile de çalıştı





‘Herkes mutlaka bir şarkımda kendisini bulacaktır’



Volkan Arslan’ın tanıtım fotoğrafları, dayısına ait ünlü lokanta Yakup’ta çekildi.Karadeniz müziği denince akla ilk kemençe ve tulum gelir. Eskiden yalnızca yaylalarda duyulan bu enstrümanların sesi, son zamanlarda pek çok müzisyenin icrasıyla konser salonlarına da girdi.Volkan Arslan bu girişimin öncülerinden, Karadenizli bir tulum sanatçısı. Kalan Müzik’ten “Kayde” isimli bir albüm yayınlayan Arslan, Ankara’da doğup büyür ama annesi ve babası Rizeli. O daKaradeniz’den hiç kopmaz, sık sık Rize’yi ziyaret eder.Müziğe küçük yaşlarda bağlama ile başlayan Arslan, tulum sevdasını şöyle anlatıyor: “Yöre ezgileriyle hep ilgiliydim. Tulumun o otantik ve doğal sesinden oldum olası etkilenmişimdir. Belki de bu nedenle tulum çalmaya başladım.”14 yaşındayken Rize’ye, memleket ziyaretine giden müzisyen, dedesinden kendisine bir tulum almasını ister. “Olmaz” diyen dede, torunu Ankara’ya dönünce arkasından tulum alıp gönderir. Bu, Volkan Arslan için ilk adımdır.Ortaokul yıllarında Ankara’da TRT Gençlik Korosu’na katılan Volkan Arslan daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda ses eğitimi almaya başlar. Gökhan Birben’le birlikte pek çok kez sahneye çıkar; aralarında Fuat Saka ve Şevval Sam’ın bulunduğu isimlere albümlerinde eşlik eder. O Şevval Sam, albümün sürprizlerinden biri anı zamanda: “Karlı Dağlar” şarkısında Arslan’a eşlik ediyor.Volkan Arslan’ın albümünde anonim şarkılarla birlikte kendi yaptıkları da yer alıyor. “Kayde”de tulum ve gitara kemençe, kemane, klarinet ve daha pek çok enstrüman eşlik ediyor.Dinleyicinin alışık olmadığı, tulumun ağırlıklı olduğu bir albüm hazırlama konusunda Arslan’ın bir çekincesi yok: “İnsanlar mutlaka bir şarkımda kendilerini bulacaklardır. Zaten Karadeniz müziği insanlar tarafından keşfedildi ve seviliyor. Yapılan düzenlemelerle, aranjelerle Karadeniz müziği güzel yerlere gidiyor ve dinleyici sayısı gün geçtikçe artıyor.”