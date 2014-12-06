Volkan Arslan ve Merve Kayacan'dan Sevdalı Türküler

Karadenizli sanatçı Volkan Arslan ile Merve Kayacan TRT Türk’te her Pazar “Sevdalı Türküler” adlı programı sunacak.

‘Kayde’ ve ‘Puğar’ albümleri ile Karadeniz müziğinden örnekler veren Volkan Arslan, TRT Türkü Radyosu’nda her Salı "Karadeniz Rüzgârı" adlı müzik programı yapıyor. Arslan yarından itibaren her pazar, halk müziği sanatçısı Merve Kayacan ile birlikte TRT Türk ekranlarında “Sevdalı Türküler” adlı müzik programını sunacak.

Yaklaşık 1 saat sürecek olan programın yapımcılığını ve yönetmenliğini Fatma Sis üstlendi.

TRT Türk ekranlarında Türk Halk Müziği tutkunlarının isteklerinin seslendirileceği “Sevdalı Türküler” her pazar 20.30’da TRT Türkü'de yayına girecek.