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Kültür-Sanat

Volkan Arslan 'Karadeniz Rüzgârı' ile TRT Türkü'de

Sanatçının programı her salı akşamı saat 19.00 ile 20.00 arasında TRT Türkü'de olacak

11 Ekim 2014 18:11

Karadeniz müziğinin özgün seslerinden Volkan Arslan, müzikal yolculuğunda radyo sayfasını açıyor.

Sanatçı, Karadeniz’in en güzel ezgilerini her hafta salı akşamı saat 19.00-20.00 saatleri arasında Radyo TRT Türkü’de sevenleri için seslendirecek.

2011 yılında çıkardığı “Kayde” albümüyle müzik çevrelerinin dikkatini çeken Arslan, Karadeniz'den ses veren son kuşak müzisyenlerden.

Konservatuar eğitiminin ardından yaptığı 2011'deki ilk albümünden iki yıl sonra, 2013’te “Puğar” adlı ikinci albümünü çıkaran Arslan, bu çalışmasıyla da beğeni topladı.

Albüm çalışmalarının yanı sıra konserlere çıkan sanatçı, şimdi de, müziğini "Volkan Arslan ile Karadeniz Rüzgârı" isimli programıyla radyoya taşıyor.

Bundan böyle her salı akşamı saat 19:00'da TRT Türkü’de sevenleriyle buluşacak olan sanatçı, bir saat boyunca canlı telefon bağlantılarıyla müzikseverlerin istek parçalarını seslendirecek ve Karadeniz türküleriyle dinleyenleriyle buluşacak.

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