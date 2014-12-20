Voleybolun duayen ismi Cengiz Göllü hayatını kaybetti

Türk voleybolunun duayen isimlerinden, eski milli oyuncu ve antrenör Cengiz Göllü, uzun süredir tedavi gördüğü Bursa Acıbadem Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cengiz Göllü kimdir?

1938 yılında Ankara 'da doğan Cengiz Göllü, 1955'ten 2011'e kadar 56 yıl aralıksız olarak Türkiye voleyboluna hizmet etti.

Eczacıbaşı, Galatasaray , Karşıyaka ve Beşiktaş gibi takımlarda görev yapan ve Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımı ile üst üste 17 şampiyonluk yaşayarak elde edilmesi zor bir başarıya imza atan Cengiz Göllü, 2007-2011 yılları arasında ise Bayan Milli Takımlar Koordinatörü olarak görev yaptı.