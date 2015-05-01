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Spor

Voleybolda şampiyon Fenerbahçe Grundig!

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Galatasaray Daikin'i 3-1 yenen Fenerbahçe Grundig şampiyon oldu

01 Mayıs 2015 01:44

Ezeli rakibi Galatasaray Daikin'i 3-1 yenen Fenerbahçe Grundig, Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 2014-15 sezonunun şampiyonu oldu.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 2014-15 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe Grundig oldu.

Ankara'daki Final Etabı 2. Devre müsabakalarında karşılaştığı ezeli rakibi GalatasarayDaikin'i 3-1 yenen sarı lacivertli takım, bitime bir maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Başkent Voleybol Salonu'ndaki maçın ilk setini 25-22 kaybeden Fenerbahçe Grundig, sonraki setleri 25-23, 25-14 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazandı.

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