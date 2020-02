Voleybolda Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'na doğru

Guidetti: \"Çok keyifli bir maç izleyeceğiz\"

Motta: \"Her zamanki gibi elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışacağız\"

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Voleybolda VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA arasında yarın oynanacak Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçının basın toplantısı Ankara\'da yapıldı.

TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda düzenlenen toplantıya, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve her iki takımın antrenörleriyle kaptanları katıldı.

TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu, yarın Türkiye\'nin iki önemli ve güzide kulübünün karşı karşıya geleceğini belirterek, \"Heyecanlı, çekişmeli ve güzel bir maç olmasını temenni ediyoruz\" dedi.

Kadınlar liginin bir anlamda açılış maçı olacak karşılaşma oynanacağının altını çizen Göksu, \"Kadınlar liginin ülkemizde ne kadar yüksek seviyede oynandığını ve ne kadar çekişmeli olduğunu gösterecek bir maç olacak. Bu anlamda ligimiz dünyada ilk sırada. Bu iki güzide takımın maçını seyretmek çok zevkli olacak. Umarım sakatlıksız ve problemsiz bir maçla sezonu açmış oluruz. Kupa hak eden takımın olsun\" diye konuştu.

Ankaralı voleybolseverleri karşılaşmaya davet eden Göksu, \"Ligimiz dünya çapında bir lig. İki takım da çok özel oyunculara sahip. Bu oyuncuları tekrar seyretmenin herhangi bir derecelendirmesi yok. Her iki kulübe de böyle bir takım kurdukları için teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.

GUİDETTİ: \"YİNE DE UMUYORUM Kİ ÇOK KEYİFLİ BİR MAÇ İZLEYECEĞİZ\"

VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti de çok önemli yıldızlara sahip iki takımın maçı olacağına dikkati çekerek, \"Antrenman yapmak için çok fazla zamanımız olmadı. Milli takımdan gelen oyuncular çok antrenman yapamadı. Yine de umuyorum ki çok keyifli bir maç izleyeceğiz\" değerlendirmesinde bulundu.

VakıfBank Takım Kaptanı Melis Gürkaynak ise, sezon açıldığı için takım olarak mutlu olduklarını dile getirerek, \"Sabırsızlıkla yarınki maçı bekliyoruz. Türk oyuncular olarak biraz antrenman yaptık ama yabancılar 2-3 gün önce geldi. Birbirini tanıyan bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Yarın da güzel oynayarak sezona iyi bir başlangıç yapacağız\" şeklinde görüş belirtti.

MOTTA: \"HER ZAMANKİ GİBİ ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ.

Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Marco Motta da uzun bir sezonun ilk maçı olacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

\"Hemen hemen 50 kaç yapacağımız, 4-5 farklı kulvarda yarışacağımız sezon olacak. Her zamanki gibi elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışacağız. Eminim ki bunu da başarmanın yolunu bularak iyi bir maç izleteceğiz.\"

Eczacıbaşı Vitra Takım Kaptanı Jordan Larson, iki takıma da başarı dileğinde bulunarak, \"Birlikte çalışmak için kısa bir zamanımız vardı. Eminim ki elimizden gelenin en iyisini yapacağız\" diye konuştu.

VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA arasında TVF Başkent Salonu\'nda oynanacak Spor Toto Şampiyonlar Kupası, yarın saat 18.30\'da başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- TVF Asbaşkanı Ahmet Aksu\'nun açıklamaları

- Vakıfbank başantrenörü Giovanni Guidetti\'nin açıklamaları

- Eczacıbaşı başantrenörü Marco Motta\'nın açıklamaları

- Detaylar

FOTOĞRAFLI