Voleybolda derbide kazanan Fenerbahçe oldu 

Fenerbahçe-Eczacıbaşı VitrA: 3- 2

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Esat Danzili

Fenerbahçe: Eda Dündar, Tomkom, Pereira, Bahar Toksoy Guidetti, Polen Uslupehlivan, Jerkov (Merve Dalbeler, Çağla Akın, Rahimova, Ezgi Dağdelenler)

Eczacıbaşı VitrA: Beyza Arıcı, Ognjenovic, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu (Simge Aköz, Adams, Ezgi Dilik, Hande Baladın, Güldeniz Önal)

Setler: 25-23, 25-20, 28-30, 17-25, 15-11

Süre: 141 dakika (29, 30, 38, 25, 19)

İSTANBUL (DHA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, konuk ettiği Eczacıbaşı VitrA\'yı 3-2 yendi. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 8. maçını da kazanarak namağlup şekilde liderliğini sürdürdü. Eczacıbaşı VitrA ise ilk mağlubiyetini yaşadı.