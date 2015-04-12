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Spor

Voleybolda Bursa BŞB Avrupa Kadınlar Challenge Kupası şampiyonu

Yeşil-beyazlılar final rövanş maçında Rusya'nın Uralochka Ekaterinburg takımını altın sette 15-11 yenerek kupanın sahibi oldu

12 Nisan 2015 21:45

Avrupa Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyon oldu. Yeşil-beyazlılar final rövanş maçında Rusya'nın Uralochka Ekaterinburg takımını altın sette 15-11 yenerek kupanın sahibi oldu.

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde 8 Nisan'da yapılan finalin ilk maçını Uralochka, 3-0 kazanmıştı. Bursa'daki müsabakada ise normal setleri Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3-1 önde tamamladı ve kupanın sahibinin belirlenmesi için altın sete geçildi. Bu seti de 15-11 kazanan Bursa ekibi, şampiyonluğu elde etti.

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Martin Hudik (Çek Cumhuriyeti), Omero Satanassi (İtalya)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Seda Eryüz, Rivera, Ivana, Meryem Boz, Pena, İpek Soroğlu (Aylin Sarıoğlu, Duygu Düzceler, Birgül Güler)
Uralochka: Pisarenko, Matienko, Jack, Kalofeeva, Ilchenko, Zaryazhko (Chernova, Rusakova, Safanova)

Setler: 23-25, 25-21, 25-23, 25-18
Süre: 128 dakika (28, 26, 29, 27, 18)

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