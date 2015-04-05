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Spor

Eczacıbaşı Avrupa'nın en büyüğü!

Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, İtalyan rakibi Yamamay'ı 3-0 yendi

05 Nisan 2015 23:45

Voleybol DenizBank Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Vitra şampiyon oldu. Temsilcimiz, final maçında İtalyan Unendo Yamamay'ı 3-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Zorlu geçen ilk seti 25-22 almayı başaran Eczacıbaşı, 2. sette rakibi karşısında oyunu domine etti. Bu seti ise 25-20 almayı başaran Eczacıbaşı, son sette de zorlanmadı. Direnci kırılan rakibi karşısında setin başlarında farkı açan ancak sonlara doğru farkın kapanmasına engel olamamasına karşın 3. ve son seti de 25-21 galip tamamladı. Maçı da 3-0 kazanan Eczacıbaşı Vitra, Avrupa şampiyonu oldu.

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