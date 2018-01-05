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Spor

Voleybolda 1. etap 2. devre maçları yarın başlıyor

Vestel Venus Sultanlar Ligi ile Efeler Ligi'nin 1

05 Ocak 2018 13:06

Vestel Venus Sultanlar Ligi ile Efeler Ligi\'nin 1. etap 2. devre maçları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Liglerde 2. devre ilk hafta maç programı şöyle:
EFELER LİGİ
Yarın:
14.00 Maliye Piyango-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (TVF Başkent)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek)
14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası (Kula)
7 Ocak Pazar:
14.00 İnegöl Belediyespor-Halkbank (İnegöl)
17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)
9 Ocak Salı:
14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK Akatlar)
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Yarın:
19.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray (Cengiz Göllü)
7 Ocak Pazar:
14.00 Fenerbahçe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)
14.00 Seramiksan-Çanakkale Belediyespor (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)
15.00 İlkbank-Beşiktaş (TVF Başkent)
17.30 Eczacıbaşı VitrA-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Eczacıbaşı)
19.00 VakıfBank-Halkbank (VakıfBank Spor Sarayı)

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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