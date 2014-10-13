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Spor

Voleybolcuların posterine 'edep yahu' sansürü!

Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın maç posterine 'edep yahu' yazılı kağıtlar yapıştırıldı

13 Ekim 2014 18:45

Türkiye Kadınlar Voleybol 2'nci Ligi'nde mücadele eden Bolu Belediyespor takımının posterinin bulunduğu reklam panosunda sporcuların formalarının üzerine “Edep Ya Hu!” yazılı kâğıtlar yapıştırıldı. Polis, kamera ile çekim yaparak inceleme başlatırken, kulüp görevlileri posterin üzerindeki yazıları kaldırdı.

DHA'da yer alan habere göre, Bolu Belediyespor, dün saat 15.00'te 17 Temmuz Spor Salonu'nda karşılaşacağı Hendekspor maçını taraftarlara duyurmak için ilan hazırlattı. 17 Temmuz Spor Salonu ile Atatürk Stadyumu'nun önündeki Stadyum Caddesi ile Konuralp Caddesi'nin köşesinde bulunan ‘billboarda’ takımın posterinin bulunduğu, “Filenin sultanları sahaya çıkıyor” yazılı afiş konuldu. Kimliği belirsiz kişilerce Bolu Belediyespor takımında bulunan 11 kadın voleybolcunun mayolarının üzerine A4 kâğıdına dik ve yan şekilde yazılmış “Edep Ya Hu!” yazıları yapıştırıldı. Sporcuların mayoları ve bacakları yazılarla kapatıldı. Caddede yürürken posterin üzerine yapıştırılan yazıları görenler ise yapılana tepki gösterdiler.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ve Bolu Belediyespor'dan bugün öğle saatlerinde gelen görevliler incelemede bulundu. Polis, kamera ile çekim yaptı. Bolu Belediyespor'dan gelen görevli ise posterin üzerindeki kâğıtları tek tek söktü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bolu Belediyespor Başkanı Basri Gökdemir, “konuyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulunacaklarını” söyledi.

 

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