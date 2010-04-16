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Yaşam

Voleybol topuna ayakla vurdu diye...

Lisedeki Beden Eğitimi öğretmeni, voleybol topuna ayağıyla vuran öğrencisinin yüzüne önce sıcak çay döktü, sonra da aynı bardağı yüzünde kırdı.

16 Nisan 2010 03:00

T24 - Lisedeki Beden Eğitimi öğretmeni, voleybol topuna ayağıyla vuran öğrencisinin yüzüne önce sıcak çay döktü, sonra da aynı bardağı yüzünde kırdı. Doktorlar, 7 dikiş atılan öğrencinin yüzünde iz kalabileceğini belirtiyor.
    
Kahramanmaraş'ta Fatih Çok Programlı Lisesi'nde okuyan 18 yaşındaki Mehmet Açıkgöz, Beden Eğitimi dersinde voleybol topuna ayağıyla vurdu.

İddiaya göre öğrenciyi önce uyaran Beden Eğitimi öğretmeni İsa Bolat, sonra elindeki sıcak çayı öğrencinin yüzüne attı. Daha da ileriye giderek Mehmet Açıkgöz'ü dövdü.

Mehmet Açıkgöz, olayı şöyle anlattı:

"Elindeki sıcak çayı yüzüme attı, ben suratımı tuttum. Kafamı kaldırmaya kalkmadı bardakla vurdu bana, bardak kırığıyla iki kere vurdu. Sonra arkadaşlar gördü, yumrukla girmeye başladı, arkadaşlarım aldı elinden."

Olayı gören öğrenciler ise büyük şok yaşadı:

"Elinde bardakla sıcak çay vardı, yüzüne serpti. Sonra bardakla yüzüne vurdu, zaten biz şok olduk o durumu gördüğümüzde. Arkadaşımızın yakasını tuttu, tepik vurdu."

Dayak nedeniyle öğrencinin yüzünde derin kesikler oluştu. Mehmet Açıkgöz, "Polislik uzmanlık sınavına girecektim, hayatımı mahvetti. Yüzümde oluşan yaralarla ilgili doktor 'Kapanmaz' dedi" ifadelerini kullandı.

Baba Mustafa Açıkgöz, öğretmen hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü de iddiaları araştırması için iki müfettiş görevlendirdi. Beden Eğitimi öğretmeni ise iddiaları reddetti. Öğrenciyi dövmediğini savunan öğretmen, Mehmet Açıkgöz'ün elindeki çay bardağına çarparak yaralandığını öne sürdü.


 

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