Voleybol Şampiyonlar Ligi maçları D-Smart'ta

Takımlarımızın Avrupa Sahnesi maçları Spor Smart ekranlarında ve HD kalitesi ile yayınlanacak

İstanbul - DHA

Türkiye\'nin yenilikçi dijital yayın platformu D-Smart, CEV Şampiyonlar Ligi maçlarını voleybolseverler ile buluşturuyor.

Ülkemizi 2019 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde temsil eden Arkas Spor ve Halkbank ile 2019 CEV Şampiyonlar Ligi bayanlar kategorisinde temsil eden Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ve VakıfBank, 20-21-22 Kasım 2018 tarihlerinde Avrupa sahnesinde sahaya çıkacaklar.

Karşılaşmaları izlemek için D-Smart Aile Spor Paketi veya Mega Paket abonesi olunması yeterli.

D-Smart\'lılar nefes kesen maçları SporSmart HD 77. Kanal\'dan takip edebilecek. D-Smart GO abonesi olanlar ise istedikleri yerde mobil cihazları üzerinden SporSmart HD 77. Kanal\'dan izleyebilecekler.

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi\'ni aramak, www.dsmart.com.tr üzerinden form doldurmak ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğramak yeterli.

ARKAS SPOR, TOURS VB\'Yİ AĞIRLAYACAK

2019 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisindeki temsilcilerimizden Arkas Spor, E Grubu\'ndaki ilk maçında, 21 Kasım 2018, Çarşamba günü, saat 19.00\'da, Fransa\'nın Tours VB takımını ağırlayacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanacak karşılaşma saat 21.30\'dan itibaren Spor Smart HD kanalından banttan yayınlayacak.

HALKBANK\'IN RAKİBİ KNACK ROESELARE

2019 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisindeki bir diğer temsilcimiz Halkbank ise; A Grubu\'ndaki ilk maçında, yarın (20 Kasım 2018, Salı), saat 17.00\'da, Belçika\'nın Knack Roeselare takımını konuk edecek. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda oynanacak karşılaşmayı Spor Smart HD naklen yayınlayacak.

ECZACIBAŞI VITRA\'NIN KONUĞU URALOCHKA-NTMK EKATERİNBURG

2019 CEV Şampiyonlar Ligi bayanlar kategorisindeki temsilcilerimizden Eczacıbaşı VitrA, B Grubu\'ndaki ilk maçında, 21 Kasım 2018, Çarşamba günü, saat 19.30\'da Rusya\'nın Uralochka-NTMK Ekaterinburg takımına konuk edecek. İstanbul TVF Burhan Felek Voleybol Salonu\'nda oynanacak karşılaşmayı Spor Smart HD naklen yayınlayacak.

FENERBAHÇE, DINAMO MOSKOVA DEPLASMANINDA

2019 CEV Şampiyonlar Ligi bayanlar kategorisindeki diğer temsilcilerimizden Fenerbahçe, E Grubu\'ndaki ilk maçında, 21 Kasım 2018, Çarşamba günü, Türkiye saati ile 19.00\'da Rusya\'nın Dinamo Moskova takımına konuk olacak. Rusya\'nın başkenti Moskova\'da bulunan Sport Palace\'da oynanacak karşılaşmayı D Smart 82. kanaldan naklen yayınlayacak.

VAKIFBANK, ALLİANZ MTV STUTTGART\'I KONUK EDECEK

2019 CEV Şampiyonlar Ligi bayanlar kategorisindeki bir diğer temsilcilerimizden VakıfBank ise; A Grubu\'ndaki ilk maçında, 22 Kasım 2018, Perşembe günü, saat 19.00\'da Almanya\'nın Allianz MTV Stuttgart takımını konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı\'nda oynanacak karşılaşmayı Spor Smart HD naklen yayınlayacak.

Şampiyonlar Ligi\'nde bu haftanın programı şöyle:

20 Kasım 2018 Salı

17:00 CEV ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ: HALKBANK-ROESELARE (CANLI) / SPOR SMART

21 Kasım 2018 Çarşamba

19.00 CEV KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ: DINAMO MOSKOVA - FENERBAHÇE (CANLI) / D-SMART 82. KANAL

19:30 CEV KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ: ECZACIBAŞI-EKATERINBURG (CANLI) / SPOR SMART

21.30 CEV ERKEKLER ŞAMPİYONLAR LİGİ: ARKAS-TOURS / SPOR SMART

22 Kasım 2018 Perşembe

19:00 CEV KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ: VAKIFBANK-STUTTGART (CANLI) SPOR SMART