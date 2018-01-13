Voleybol maçında taraftar bıçakla sahaya girdi (2)

BİNGÖL SOLHANSPOR’DAN ‘VUVUZELA’ İDDİASI

Türkiye Voleybol 1\'inci Lig Erkekler kategorisi B Grubu\'nda Arhavi Belediyespor ile Bingöl Solhanspor takımları arasındaki müsabaka sonrası, Arhavi Belediyespor Kulübü, kendilerine yönelik kötü tezahürat suçlaması yapan Solhanspor Kulübü taraftarları ile ilgili sosyal medya hesabında bir görüntü paylaştı. Bingöl\'de oynanan müsabaka sırasında Solhansporlu bir taraftarın bıçakla sahaya girdiği iddia edildi.

Konuya ilişkin Bingöl\'ün Voleybol temsilcisi Solhanspor Kulübü’nün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Solhansporlu bir taraftarın bıçakla değil vuvuzele ile sahaya girdiği öne sürülen açıklamada, “10 Ocak 2018 Çarşamba günü Arhavi deplasmanında karşılaştığımız çirkin durumlar neticesinde üstelik kendi spikerlerinin anlatımıyla desteklenen görüntüler yardımıyla yaptığımız kamuoyu açıklamasından sonra Arhavi Bld. Spor Kulübü ve Atmacalar Taraftar Grubunun kendi sayfalarında yaptıkları yalan-yanlış açıklamaları kınıyoruz. Servis ettikleri kısa videoda taraftarımızın elindeki \"VUVUZELA\"yı bıçak olarak göstermeye çalışarak kendilerini aklamaya çalıştıklarını şiddetle kınayarak belirtmek isteriz. Ayrıca; Solhan Spor\'umuz setlerde 2-1 öndeyken oynanan 4’üncü sette rakip takım oyuncusu Ricardo gerginliği başlatan sporcu oldu. Üstelik müsabaka içerisinde ve müsabaka sonrasında defalarca özür diledi. Bu görüntüler 4’üncü sette teknik molaya girildiği anda çekilen görüntülerdir. Maçı etkileyen bir durum söz konusu olmadığı için müsabaka devam ettirilmiştir. Müsabaka gözlemci Raporunda da durum aynen belirtilmiştir. Ve Federasyonumuz tarafından herhangi bir cezaya da gerek duyulmamıştır” dendi.

İDDİALARA YANIT VERDİLER

Sahaya giren taraftarlarının elince bıçak olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sahaya atlayan 2 taraftardan birinin elinde ‘Vuvuzela’ vardır. Arhavi cephesi tarafından Algı operasyonu yapılarak çirkince bıçak olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Maç öncesi güvenlik kontrolü yapılarak taraftarımız salona alınmıştır. Emniyet raporlarında müsabaka temiz olarak görülmektedir. Kesinlikle müsabaka 2-3 defa durmamıştır. Maçın tamamı izlendiğinde yazılanın ne kadar yalan ve iftira içerdiği tüm kamuoyu tarafından görülecektir. Kendi evimizde oynadığımız Arhavi Bld. Spor müsabakasının tarihi 7 Ekim 2017 Cumartesi idi. Üzerinden tam 3 ay geçmesine rağmen bizim paylaştığımız kamuoyu açıklamasından sonra servis edilmesi de manidardır. Tam 3 ay sonra bizim yaptığımız açıklamadan sonra kendilerini aklamaya çalışmaları ne kadar aciz ve haksız olduklarını belgelemiştir. Bu yalan-yanlış demeçlerini şiddetle kınıyor, gereğini yapacağımızı tüm kamuoyuna bildirmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”