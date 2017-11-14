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Spor

Voleybol Federasyonu Başkanı Üstündağ: "Şiddetin her türlüsüne karşıyız"

"Gerekenler Federasyonumuz tarafından yapılacaktır" İSTANBUL / DHA Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Bayanlar Voleybol 1

14 Kasım 2017 19:53

\"Gerekenler Federasyonumuz tarafından yapılacaktır\"

İSTANBUL / DHA

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi\'nde Yeşilyurt ile Bahçelievler Voleybol takımları arasında oynanan karşılaşmada yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ\'ın yazılı açıklamasında şu ifadeler yer aldı;
\"Voleybol en centilmen, aynı zamanda dostluk ve barış mesajını bünyesinde bulunduran spor branşıdır. Derbi maçlarda, hatta büyük önem arz eden final maçlarında dahi; teknik kadro ve sporcular maça tokalaşarak başlar ve yine tokalaşarak bitirir. Böyle bir durum varken voleybol, şiddet ve küfür ile asla yan yana duramaz. Federasyon olarak; saha içinde ya da saha dışında bu tarz olayların yaşanmasını onaylamak mümkün değil. Yalnız kadına değil, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Salonlarımızda tekrarının yaşanmaması için; yönetim, hakemler, kulüpler, antrenörler, sporcular ve taraftarlar, tüm voleybol camiasının sağduyulu olması ve bu tarz olaylara göz yummaması gerekiyor. Konuyla ilgili değerlendirmeler yapılıyor, gerekenler Federasyonumuz tarafından yapılacaktır. Voleybolumuzun bu tarz olaylarla değil, her zaman olduğu gibi başarılarıyla gündemde olmasını istiyor ve diliyoruz.\"

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