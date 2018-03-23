Volero Zürich - VakıfBank: 0-3

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Saalsporthalle

HAKEMLER: Roy Goren (İsrail), Sandro La Micela (İtalya)

VOLERO ZÜRİCH: Dimitrova, Lazarenko, Bjelica, Lazic, Todorova, Antonijevic, Popovic (L) (Rodrigues De Almedia, Unternahrer)

VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Naz, Zhu Ting, Kübra, Slöetjes, Gizem (L) (Cansu, Ayça (L), Robinson)

SETLER: 17-25, 22-25, 21-25

SÜRE: 78 dakika (23, 32, 23)

2018 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde mücadele eden VakıfBank, 6\'lı Play-off Turu ilk maçında deplasmanda İsviçre\'nin Volero Zürich takımını 17-25, 22-25 ve 21-25\'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 5 Nisan Perşembe günü saat 19.00\'da VakıfBank Spor Sarayı\'nda oynanacak.

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