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Spor

Volero Zürich - VakıfBank: 0-3

İSTANBUL,(DHA) SALON: Saalsporthalle HAKEMLER: Roy Goren (İsrail), Sandro La Micela (İtalya) VOLERO ZÜRİCH: Dimitrova, Lazarenko, Bjelica, Lazic, Todorova, Antonijevic, Popovic (L) (Rodrigues De Almedia, Unternahrer) VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Naz, Zhu Tin

23 Mart 2018 02:58

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Saalsporthalle
HAKEMLER: Roy Goren (İsrail), Sandro La Micela (İtalya)
VOLERO ZÜRİCH: Dimitrova, Lazarenko, Bjelica, Lazic, Todorova, Antonijevic, Popovic (L) (Rodrigues De Almedia, Unternahrer)
VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Naz, Zhu Ting, Kübra, Slöetjes, Gizem (L) (Cansu,  Ayça (L), Robinson)
SETLER: 17-25, 22-25, 21-25
SÜRE: 78 dakika (23, 32, 23)

2018 CEV Şampiyonlar Ligi kadınlar kategorisinde mücadele eden VakıfBank, 6\'lı Play-off Turu ilk maçında deplasmanda İsviçre\'nin Volero Zürich takımını 17-25, 22-25 ve 21-25\'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı, 5 Nisan Perşembe günü saat 19.00\'da VakıfBank Spor Sarayı\'nda oynanacak.

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