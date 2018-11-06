Volentix Lab'den yeni kripto para birimi cüzdanı Verto

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Dijital varlıklar ekosistemi Volentix, “zixipay” ve “locktopus” olmak üzere iki farklı üçüncü parti ödeme yöntemlerini birleştiren ve Volentix ekosisteminin yerli kripto para birimi VTX\'in satışlarını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan çok birimli ve eş düzey indirilebilir kripto para birimi cüzdanı Verto’yu piyasaya sürdü.

Üçüncü parti takas sistemlerinin risklerini ortadan kaldırmak ve kripto para birimleri işlemlerini desteklemek için Volentix Labs’in geliştirdiği yenilikçi bir indirilebilir cüzdan olan Verto’nun yanı sıra, Volentix’in ekosisteminde, kullanıcılara merkezileştirilmiş takas imkânı sunan VDEX, tanıtım ve pazarlama platformu VENUE ve derecelendirmeler için kullanılan araştırma aracı Vespucci de bulunuyor.

Verto’nun ilk sürümü, bu ekosistem içerisinde kullanılacak yerel birim olan VTX birimlerini saklamakla kalmıyor, VTX denge verileri dahil olmak üzere temel UX/UI işlevlerini de sunmayı hedefliyor. İkinci nesil Verto’da ise temel uygulamaların sağladığı araçlar kullanılarak, Volentix ekosistemindeki kullanıcılarla etkileşimi ve işlevselliği yüksek ilişkiler kurmayı amaçlıyor.

Merkezi takas uygulamalarının aksine Verto, varlık sahibinin özel anahtarlarının kontrolünü kişisel cihazlarından sürdürmesini ve bu sayede muhafaza edilen varlıkların üçüncü parti kişilere devredilmesini önlemeyi hedefliyor. Söz konusu uygulamayla birlikte üçüncü taraf bir aracıya güvenmenin getirdiği bilgisayar korsanlığı ve hata tabanlı riskleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Verto, 64 karakterli bir şifre ile kişilerin cihazlarındaki anahtar deposuna, şifrelenip saklanacak bir EOS tabanlı cüzdan yerleştirmeyi planlıyor. Güvenlik gereği bu cüzdana uzaktan depolama yapılamıyor ve parola sıfırlama imkanı verilmiyor.

