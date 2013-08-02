T24 LogoT24 Logo
Spor

Vojvodina 2 - Bursaspor 2

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Vojvodina ile Bursaspor 2-2 berabere kaldı

02 Ağustos 2013 05:46

 

64. dakikada, Bursaspor atağında sağ kanattan hareketlenen Tuncay Şanlı, topu ceza alanına doğru gönderdi. Rakip defansa çarpan top, Fernando Belluschi'nin önüne düştü. Fernando Belluschi, düşerek topa vuramayınca araya giren Vojvodina defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.
72. dakikada, Vojvodina'nın golü geldi. Sağ kanattan hareketlenen Miroslav Vulicevic'in orta-şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak arka direğe çarparak filelere gitti: 1-1.
77. dakikada, Bursaspor yeniden öne geçme fırsatını kullanamadı. Fernando Belluschi ile duvar pasına giren Pablo Batalla, kaleci Matej Delac ile karşı karşıya kaldığı anda topa vurdu. Açısını iyi kapatan Metaj Delac, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
81. dakikada, bu kez ev sahibi Vojvodina öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Andrije Kaludjerovic, topu arka direğe doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Aboubakar Oumarou, topu kafayla filelere gönderdi: 2-1.
Uzatma bölümünün ilk dakikasında, Bursaspor skoru dengeledi. Sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Murat Yıldırım, meşin yuvarlağı arka direğe doğru gönderdi. İyi yükselen İbrahim Öztürk, topu kafayla penaltı noktasına doğru yönlendirdi. Pozisyonu iyi takip eden Taye Taiwo, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 2-2.
Maç 2-2 sona erdi.

ETİKETLER

bursasporvojvodinauefamaçfutbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24