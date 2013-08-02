Vojvodina 2 - Bursaspor 2

64. dakikada, Bursaspor atağında sağ kanattan hareketlenen Tuncay Şanlı, topu ceza alanına doğru gönderdi. Rakip defansa çarpan top, Fernando Belluschi'nin önüne düştü. Fernando Belluschi, düşerek topa vuramayınca araya giren Vojvodina defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.

72. dakikada, Vojvodina'nın golü geldi. Sağ kanattan hareketlenen Miroslav Vulicevic'in orta-şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak arka direğe çarparak filelere gitti: 1-1.

77. dakikada, Bursaspor yeniden öne geçme fırsatını kullanamadı. Fernando Belluschi ile duvar pasına giren Pablo Batalla, kaleci Matej Delac ile karşı karşıya kaldığı anda topa vurdu. Açısını iyi kapatan Metaj Delac, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

81. dakikada, bu kez ev sahibi Vojvodina öne geçti. Sağ kanattan hareketlenen Andrije Kaludjerovic, topu arka direğe doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Aboubakar Oumarou, topu kafayla filelere gönderdi: 2-1.

Uzatma bölümünün ilk dakikasında, Bursaspor skoru dengeledi. Sağ kanattan kazanılan köşe atışını kullanan Murat Yıldırım, meşin yuvarlağı arka direğe doğru gönderdi. İyi yükselen İbrahim Öztürk, topu kafayla penaltı noktasına doğru yönlendirdi. Pozisyonu iyi takip eden Taye Taiwo, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 2-2.

Maç 2-2 sona erdi.