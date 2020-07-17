Vogue'un genel yayın yönetmeni, kendi ofisine girerken "ırksal profillemeye" maruz kaldı

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Moda dergisi Vogue'un Britanya edisyonunun genel yayın yönetmeni olan Edward Enniful, kendi ofisine girmeye çalışırken "ırksal profillemeye" maruz kaldığını söyledi.

Derginin ilk siyah baş editörü olan Enniful, olayın detaylarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

"Bugün iş yerime girerken bir güvenlik görevlisi tarafından ırksal profillemeye maruz kaldım" yazan Enniful, "İçeri girerken bana yükleme alanına gitmem söylendi" aktarımında bulundu.

Enniful, "Sadece süreç ve hafta sonlarımız normale dönüyor diye dünyanın da eski haline dönmesine izin veremeyiz. Değişim, şimdi meydana gelmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Editör, Vogue'un sahibi olan Condé Nast'in olaydan sonra güvenlik görevlisini işten çıkardığını bildirdi.

Enniful, paylaşımının altında, "Bu durum gösteriyor ki bazı şartlarda hayatında ne başardığının hiç bir önemi yok; Bazı insanlar seni ilk olarak ten rengine göre yargılayacak" ifadelerine yer verdi.