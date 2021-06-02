Vogue'un Britanya edisyonunun kapağında temmuz ayında Pakistanlı aktivist Malala Yousafzai olacak

T24 Dış Haberler

Kız öğrencilerin eğitim görebilmesi için yürüttüğü kampanyanın ardından Taliban tarafından vurulan Pakistanlı aktivist Malala Yousafzai, Temmuz ayında Vogue dergisinin Britanya edisyonunun kapağında yer alacak.

Oxford Üniversitesi'ndeki eğitimini tamamlayan Yousafzai, derginin yeni sayısında inançlarından, aktivizmden ve AppleTV+ ile yaptığı iş birliğinden söz etti.

17 yaşında Nobel Barış Ödülü kazanan en genç isim olan Yosafzai, Greta Thuberg be Emma Gonzalez gibi diğer aktivistlerle de dostluğundan söz etti. Pakistanlı aktivist, "Genç bir kızın kalbinde taşıdığı gücü bilirim" dedi.

Profilde Michelle Obama ve Apple CEO'su Tim Cook'un Yousafzai ile ilgili övgü dolu sözleri de yer alıyor.