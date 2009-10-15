Vogue modeli siyaha boyandı

Fransız moda dergisi son sayısında beyaz tenli Hollandalı model Lara Stone’un yüzü ve vücudunun bir bölümünün koyu siyaha boyanmış halde çekilen fotoğrafını kapak yapınca çok sayıda moda eleştirmeni ve blog yazarı tarafından topa tutuldu.
Dergi, Fransa’da olmasa bile öteki ülkelerde farklı algılamalara yol açarak kültürel hassasiyetleri göz ardı etmekle suçlandı. Çoğu eleştirmen daha önce hamile bir kadını sigara içerken gösteren fotoğrafını kapakta kullanarak şimşekleri üzerine çeken derginin bu kez çizmeyi aştığını vurguladı. Beyaz Lara Stone’un siyahlaştırılması “ırkçı imalar içeren aşağılama çabası olarak” kınandı.