Vogue modeli siyaha boyandı

Dergi, Fransa’da olmasa bile öteki ülkelerde farklı algılamalara yol açarak kültürel hassasiyetleri göz ardı etmekle suçlandı. Çoğu eleştirmen daha önce hamile bir kadını sigara içerken gösteren fotoğrafını kapakta kullanarak şimşekleri üzerine çeken derginin bu kez çizmeyi aştığını vurguladı. Beyaz Lara Stone’un siyahlaştırılması “ırkçı imalar içeren aşağılama çabası olarak” kınandı.