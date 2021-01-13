Vogue Genel Yayın Yönetmeni Anna Wintour, eleştirilen Kamala Harris kapağını savundu: Neşeli ve pozitif

Şubat ayı sayısında ABD’nin seçilmiş başkan yardımcısı Kamala Harris’in kapak fotoğrafında “cilt tonunun beyazlatıldığı” ve “yeterince profesyonel görünmediği” suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Vogue dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Anna Wintour, "Harris'in inanılmaz zaferini düşürmek gibi bir niyetimiz yoktu” dedi. Wintour, kapaktaki fotoğrafın "neşeli ve pozitif" olduğunu söyledi.

Vogue dergisi, şubat ayı sayısından Kamala Harris’in yer aldığı iki kapak fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte eleştirilerin odağı olmuştu. Fotoğraflardan birinde siyah bir takım giyen Harris’in spor ayakkabıları ve gülümseyen pozunun ardından seçilen fotoğrafta Harris’in “cilt tonunun beyazlatıldığı, yeterince profesyonel görünmediği” gibi eleştiriler yapıldı.

Vogue dergisi genel yayın yönetmeni Anna Wintour, New York Times gazetesinden Kara Swisher’ın hazırladığı podcast yayınında eleştirilerle ilgili yanıt verdi. Wintour, “Tabii ki basılı kapağa yönelik tepkileri gördük ve anladık. Tek söylemek istediğim, niyetimiz asla seçilmiş başkan yardımcısının inanılmaz zaferini düşürmek değildi.

Wintour, seçilen kapak fotoğrafının “neşe dolu ve pozitif” olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: Birinin bu kapakla ilgili bu iki özellikten herhangi bir şey düşünebileceğini sanmıyorum. Bize seçilmiş başkanla beraber ihtiyacımız olan liderliği getirecek kendi hayatının kontrolüne sahip bir kadın fotoğrafı”

Kamala Harris, seçilen kapak fotoğrafıyla ilgili bir açıklama yapmasa da yakın kaynaklar, seçilmiş başkan yardımcısının hangi fotoğrafın kapakta yer alacağından daha önce haberdar olmadığını aktardı.