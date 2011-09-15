-Vogue Fashion's Night Out başladı İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - İstinye Park, Bağdat Caddesi ve Nişantaşı'nda gerçekleştirilecek Vogue Fashion's Night Out başladı. Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesinde düzenlenen açılış töreniyle başlayan etkinlik, Birleşmiş Markalar, Parakendeciler, Tescilli Markalar Dernekleri, alışveriş merkezleri, İstanbul Büyükşehir, Şişli ve Kadıköy Belediyelerinin işbirliğiyle düzenledi. Açılış töreninde konuşan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bu gece için Nişantaşı'ndaki mağazaların özel olarak hazırlandığını, İstanbul dışından da birçok vatandaşın İstanbul'a geldiğini söyledi. Gecenin tüm gelirinin Otizm Vakfı yararına kullanılacağını kaydeden Sarıgül, ''Etkinliğin Türkiye'nin tanıtımına çok büyük katkısı olacak. Ben de burada alışveriş yaparak, Otizm Vakfı'na katkıda bulunacağım. Herkesin alışveriş yapmasını istiyorum. Şu anda Şanzelize, Milano ve Roma gibi ünlü şehirlerde de bu etkinlik yapılıyor ama Nişantaş'ı hepsinden başkadır'' diye konuştu. Sarıgül, Otizm Vakfı'nın etkinlik için özel tasarladığı tişörtlerden de satın aldı. Etkinlik kapsamında, Nişantaşı'nın yanı sıra İstinye Park ve Bağdat Cadde'sinde yüzlerce marka, düzenledikleri davet, promosyon ve eğlence aktiviteleriyle müşterilerini ağırlayacak.