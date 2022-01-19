Vogue dergisinin eski kreatif direktörü ve editörü André Leon Talley hayatını kaybetti

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Vogue dergisinin eski kreatif direktörü ve serbest editörü André Leon Talley’nin 73 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

TMZ, André Leon Talley’nin salı günü New York’ta hastanede hayatını kaybettiğini aktardı. Hastaneye yatış sebebi henüz bilinmiyor.

Talley, 1983-1987 yılları arasında Vogue dergisinin moda haberleri direktörü olarak çalışmış, 1987’de kreatif direktörü olmuştu. 1995 yılına kadar bu görevi sürdüren Talley, basılı dergiye dönerek 2013’te ayrılana kadar serbest editör olarak çalışmıştı. Talley, The New York Times, W ve Interview gibi çok sayıda yayına da katkıda bulunmuştu.

Talley, moda dünyasında çeşitliliği desteklemesiyle biliniyor.

Talley, Vogue’da çalıştığı dönem Genel Yayın Yönetmeni Anna Wintour ile yakın çalışıyordu.