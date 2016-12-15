Vodefone Arena'nın yanındaki parkın adı da “10 Aralık Şehitleri Parkı" oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi, 10 Aralık akşamı Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırının ardından, Beşiktaş Vodafone Arena'ya bakan parkın “10 Aralık Şehitleri Parkı" olarak adlandırılmasına karar verdi.

44 kişinin hayatını kaybettiği yerin hemen yakınında bulunan ve Beşiktaş stadına bakan yamaçta yer alan park bundan sonra “10 Aralık Şehitleri Parkı" olarak anılacak. AKP Grup Başkan Vekili Temel Başalan ve CHP Grup Başkan Vekili Ertuğrul Gülsever'in imzasını taşıyan önergeyle parka “10 Aralık Şehitler Parkı" isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Benzer bir karar geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Belediye Meclisi tarafından verilmiş, saldırının gerçekleştiği ve halk arasında “Beleştepe" olarak isimlendirilen bölgenin adının 'Şehitler Tepesi' olarak değiştirilmesine karar verilmişti.