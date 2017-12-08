Vodafone’dan Yalova’ya akilli ve çevre dostu teknolojik çözümler

İstanbul, 8 Aralık (DHA) – Hayata geçirdiği “Akıllı Şehir Yol Haritası” kapsamında Yalova Belediyesi ile iş birliğine giden Vodafone, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda vatandaşların ve belediye çalışanlarının hayatlarını kolaylaştıracak akıllı ve çevre dostu çözümleri hayata geçirdi.

İş süreçlerini basitleştirip hızlandıran ve kurumlara verimlilik artışı sağlayan Akıllı Şehir Yol Haritası kapsamında hayata geçirilen çözümler, Yalovalı vatandaşların ihtiyaçlarını en etkin ve hızlı bir şekilde karşılıyor. Hayata geçirilen uygulamalar arasında parklarda yapılan sulama işlemlerinin uzaktan kontrol ile yapılabilmesini ve kaynak tasarrufu sağlayan “Akıllı Sulama”, aydınlanma durumuna göre parkın ışıklarını uzaktan kontrol edebilen “Akıllı Aydınlatma” ve çöp kutularını uzaktan takip etmeyi sağlayan “Akıllı Çöp” gibi çözümler bulunuyor.

Yalovalıların hayatları akıllı şehircilik çözümleri ile kolaylaşıyor

Yapılan iş birliği ile Yalova Belediyesi’ne ait İnkılap Parkı’nda akıllı park çözümlerini uygulanarak; kaynak, iş gücü ve zaman tasarrufu sağlayarak vatandaşlara sürdürülebilir bir şehir hayatı sunuldu. Akıllı Sulama çözümü ile parkta yapılan sulama işlemleri uzaktan kontrol ile zamanında yapılabiliyor, toprakta bulunan nem sensörü sayesinde park ihtiyaç halinde sulanıyor. Böylece su, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanıyor. Sunulan diğer biz çözüm olan Akıllı Aydınlatma ile de aydınlanma durumuna göre parkın ışıkları uzaktan kontrol edilebiliyor. Enerji tüketimini raporlayan bu çözüm sayesinde ise enerji, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanmış oluyor. Kaynak tasarrufunun yanı sıra güvenlik çözümlerinin de sunulduğu “Akıllı Şehir Yol Haritası”, kamera sistemleri ile takip imkânı da sağlıyor. Parkın 7 gün 24 saat izlenebilmesine olanak veren çözüm, kötü niyetli insanlara karşı caydırıcı özelliğiyle öne çıkıyor. Güvenlik konusunda sıkıntı olması halinde anında müdahale imkânı veren çözüm sayesinde geriye dönük görüntü de alınabiliyor. Bir diğer çözüm olan Akıllı Çöp ile parkta yer alan çöp kutularının doluluk durumunun uzaktan gözlemlenebilmesi ve gerekli olduğu zaman boşaltılması sağlanıyor. Bu uygulama ile zaman ve iş gücü tasarrufu sağlanıyor. Böylece vatandaşlar çöp kutusu dolu olduğu için yeni bir çöp kutusu aramak zorunda kalmıyor.

Vefa Salman: “Çevreci Yalova’ya Akıllı Park”

“Yalova, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1930 yılında henüz çevrecilik kavramının ‘ç’si yokken, dünyaya çevrecilik mesajının ilk verildiği kenttir” diyen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman; “Yalova’yı çok seven Mustafa Kemal, kentimize ilk geldiğinde görüntüsüne hayran olduğu çınar ağacının yanına bir köşk yapılmasını ister. Adı köşk olan bu mütevazi yapının çatısına zamanla çınar ağacının dalı zarar vermeye başlar. Bir gün köşke geldiğinde bahçıvan dalı kesmek için kendisinden müsaade ister. Ancak Atatürk; dal kesilmeyecek, köşk yürütülecek talimatını verir. 1930 yılında tren rayları kullanılarak yapı iki parça halinde 4 m 80 cm doğuya doğru kaydırılır. O dönemde dünyada henüz çevrecilik kavramı yokken Büyük Önder ne kadar ileri görüşlü bir lider olduğunu verdiği bu kararla tüm dünyaya göstermiştir. Yalova bu yüzden çevreciliğin sembol kentidir. Teknoloji her geçen gelişmekte ve kendisini yenilemekte. Buna ayak uydurmak bizler de kendimizi yenilemek zorundayız. Yapılan uygulamayı kent merkezinde yeni yapmış olduğumuz İnkılap Parkı’nda hayata geçireceğiz. Akıllı Park uygulaması Yalova’da ilk olacak. Bu konuda bizlere katkı sağlayan yetkililere ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Geçtiğimiz sene sonunda Türkiye\'de akıllı şehirlere yönelik belediyelerin faydalanabileceği bir başucu kaynağı sunmak hedefiyle hayata geçirdikleri Akıllı Şehir Yol Haritası kapsamında Yalova Belediyesi ile önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuz sadece şirketleri değil, başta belediyelerimiz olmak üzere hizmet sağlayan tüm kamu kurumlarını kapsıyor. Yalova Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de bu vizyonun önemli bir parçasını oluşturuyor. Sunduğumuz akıllı ve hayatı kolaylaştıran çözümlerle hem belediyelerin iş süreçlerini basitleştiriyoruz hem de ülkemiz için kaynak tasarrufu sağlıyoruz. Bu kapsamda, Yalova Belediyesi’nin ve Yalovalı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da en etkin ve en hızlı şekilde karşılıyoruz. Vodafone olarak, akıllı şehirlerin ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğu gerçeğinden yola çıkarak sürdürülebilir bir şehir hayatı için kentleri uçtan uca akıllı çözümlerle donatmaya devam edeceğiz” dedi.

Akıllı Şehirler Yol Haritası ile ilk etapta 30 büyükşehir belediyesinin akıllı şehir olması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşılması halinde ülke genelinde yüzde 20 enerji tasarrufu sağlanabilecek. Akıllı trafik uygulamalarıyla, günde ortalama 100 dakikanın trafikte geçirildiği ve nüfusu 10 milyondan fazla olan bir şehirde vatandaşların trafikte geçirdiği zamandan yılda ortalama 104 milyon saat tasarruf edilebilecek. Ayrıca, akıllı kavşak uygulamalarıyla, kavşaklardaki duraklamalarda günde ortalama yüzde 45\'e yakın azalma sağlanabilecek.