T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Vodafone'dan sonra Turkcell de "iPhone" dedi

iPhone savaşı başlıyor: iPhone 3G için Vodafone'la anlaşan Apple, şimdi de Turkcell'le el sıkıştı.

18 Ağustos 2008 03:00

Vodafone'dan sonra, Turkcell de iPhone 3G'yi Türkiye'ye getirmek için Apple'la el sıkıştı. Turkcell'in web sitesini ziyaret edenler, artık karşılarında iPhone 3G'nin resmini ve "çok yakında" ibaresini görüyor. Bu resme tıklandığında ise, Vodafone'un sayfasında olduğu gibi bir başvuru formu ekrana geliyor.

Bu formu doldurarak ön başvuru yapabilirsiniz. Ancak telefonun ne zaman Türkiye'de olacağı ya da nasıl bir satış stratejisi izleneceği henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşmuş değil.

Bakalım çok yakında Vodafone ve Turkcell arasında yaşanacak iPhone 3G rekabeti nelere sahne olacak? Ama şurası da bir gerçek ki; işin içine rekabet girince, fiyatlar kullanıcılar için çok daha cazip hale gelebilir.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24