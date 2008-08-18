Vodafone'dan sonra Turkcell de "iPhone" dedi

Vodafone'dan sonra, Turkcell de iPhone 3G'yi Türkiye'ye getirmek için Apple'la el sıkıştı. Turkcell'in web sitesini ziyaret edenler, artık karşılarında iPhone 3G'nin resmini ve "çok yakında" ibaresini görüyor. Bu resme tıklandığında ise, Vodafone'un sayfasında olduğu gibi bir başvuru formu ekrana geliyor.



Bu formu doldurarak ön başvuru yapabilirsiniz. Ancak telefonun ne zaman Türkiye'de olacağı ya da nasıl bir satış stratejisi izleneceği henüz tam anlamıyla açıklığa kavuşmuş değil.



Bakalım çok yakında Vodafone ve Turkcell arasında yaşanacak iPhone 3G rekabeti nelere sahne olacak? Ama şurası da bir gerçek ki; işin içine rekabet girince, fiyatlar kullanıcılar için çok daha cazip hale gelebilir.