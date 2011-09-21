-Vodafone'dan 3 boyutlu cep telefonu İSTANBUL (A.A) - 21.09.2011 - Vodafone Türkiye, 3 boyutlu ekrana sahip, 3 boyutlu fotoğraf ve video kaydı yapabilen cep telefonu LG Optimus 3D'yi Türkiye'de bir ilk olarak internetle birlikte satışa sunduğunu duyurdu. Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamada, Vodafone abonelerinin LG Optimus 3D'ye ayda 69 liraya CepNet veya ayda 81 liraya 1 GB'lık mobil internet paketlerinden birini tercih ederek, 24 ay kullanım karşılığında sahip olabileceği belirtildi. Açıklamaya göre LG Optimus 3D, 3 boyutlu stereoscopic ekranı ve 3D arayüzü sayesinde kullanıcıları gözlüksüz 3D keyfi ile buluşturuyor. Android işletim sistemiyle çalışan LG Optimus 3D, 5MP dual kamera özelliği sayesinde yüksek kalitede 3D fotoğraf ve video çekme avantajı sunuyor. 3D TV/Monitor (720p) sayesinde HDMI bağlantısı sağlayan LG Optimus 3D'nin YouTube 3D uygulaması sayesinde, kullanıcılar diledikleri gibi 3D içerik yükleyip paylaşabiliyor. Vodafone Türkiye Bireysel Müşterilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Öğüt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Vodafone'un 2011 yılında, Türkiye'de mobil interneti herkes için erişilebilir kılmak hedefiyle uygulamaya koyduğu Süper İnternet stratejisinin en önemli bileşenlerinden birinin akıllı telefonlar olduğunu belirtti. Bu çerçevede Vodafone'un globalde sahip olduğu gücü Türkiye'deki abonelerini en ileri teknolojilerle buluşturmak üzere değerlendirdiklerini ve bu stratejiyi avantajlı cihaz kampanyalarıyla desteklediklerini ifade eden Öğüt, Türkiye'deki akıllı telefon penetrasyonunun artmasına paralel olarak mobil internet kullanımının da yaygınlaşacağının altını çizdi. LG Optimus 3D'nin aynı zamanda Vodafone'un yenilikçilik odaklı yaklaşımının da önemli bir yansıması olduğunu vurgulayan Öğüt, ''Vodafone olarak yenilikçilik kavramını şirket faaliyetlerimizin merkezine yerleştiriyor, mobil iletişim alanındaki tüm yenilikçi yaklaşımlara kucak açıyoruz. Bu çerçevede LG Optimus 3D'yi Türkiye'nin ilk 3 boyutlu telefonu olarak kullanıcılarımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz'' ifadesini kullandı.