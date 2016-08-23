Vodafone Türkiye'nin CEO'su istifa etti

Vodafone Türkiye'nin kaptan koltuğundaki isim değişiyor. Görevinden istifa eden ve Vodafone Türkiye’deki yedi senelik kariyerinin ardından Vodafone’dan 19 Ekim 2016 itibarıyla ayrılma kararı alan Gökhan Öğüt'ün yerine Colman Deegan atandı.

Vodafone Türkiye CEO’su olarak yeni görevine 19 Ekim 2016 itibariyle başlayacak olan Colman Deegan, Vodafone Grubu Afrika, Ortadoğu, Asya ve Pasifik (AMAP) Bölge CEO’su Serpil Timuray’a bağlı olarak çalışacak. Serpil Timuray ise aynı zamanda Vodafone Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı sorumluluğunu da üstlenecek.

Serpil Timuray konu ile ilgili açıklamasında “Vodafone Grubu olarak, Türkiye’nin potansiyeline inancımız tam olarak ve uzun soluklu bir vizyon çerçevesinde, ülke ekonomisine artarak katkı sağlayacak yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Vodafone’un, Türkiye’deki ilk on yılında, müşteri memnuniyeti odaklı stratejik programı ve güçlü profesyonel ekibi sayesinde TL 9.3 milyar gelir ve 22.4 milyon abone seviyesine ulaştığı başarılı performansını, Colman Deegan ile yeni dönemde daha da yükseltmek üzere çalışacağız.” dedi.

Colman Deegan kimdir?

Colman Deegan, son olarak Vodafone Grubunun en büyük şirketlerinden olan Vodafone İtalya’nın Finanstan sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Deegan, Vodafone’daki kariyerine 1998 yılında genel merkezde Grup Finans biriminde başladı. Ardından 2007-2011 yılları arasında Vodafone Grubu’nun tüm dünyadaki Birleşme ve Satın Almalarından sorumlu Direktörü olarak çalıştı. Sonrasında 2011-2014 yılları arasında Vodafone Hindistan’ın Finanstan sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde, bu şirketin güçlü büyüme performansına önemli katkılar sağladı.

Deegan yeni görevi ile ilgili "Vodafone Türkiye’ye katılmaktan ötürü son derece mutluyum. Türkiye’yi birçok kez ziyaret ettim ve insanların enerjisi, çalışkanlığı ve sıcaklığına her zaman hayran kaldım. Geçtiğimiz yıllarda elde edilen büyük başarıyı sürdürerek, Vodafone Türkiye’nin başarı hikayesini daha da ileriye götüreceğiz." dedi.

Gökhan Öğüt, Vodafone Türkiye’deki yedi senelik kariyerinin ardından, iş hayatında başka fırsatları değerlendirmek üzere Vodafone’dan 19 Ekim 2016 itibarıyla ayrılma kararı aldı.