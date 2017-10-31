Vodafone Park'ta puanlar paylaşıldı; Kartal, tura bir adım daha yaklaştı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekibin golünü 54. dakikada Cenk Tosun penaltıdan atarken; Fransız temsilcisi Monaco'nun golünü 45+1'de Rony Lopes kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki puanını 10'a yükselten Beşiktaş, gruptan çıkma yolunda bir adım daha atmış oldu. Siyah-beyazlı ekip, Leipzig-Porto maçını Leipzig'in kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Gruptaki ikinci puanını alan Monaco, Şampiyonlar Ligi'nde tur atlama şansını kaybetti.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Beşiktaş başladı.

'2 İlk etkili hücum Beşiktaş'tan geldi! Quaresma'nın ortasında Monaco savunması Tosic'e şut şansı vermedi; korner.

Siyah-beyazlılar, köşe vuruşundan etkili bir hücum geliştiremedi.

'7 Beşiktaş bu sefer sağ kanattan yüklendi, Quaresma ve Gökhan'ın şık paslaşmasının ardından Gökhan'ın ortasını Monaco savunması karşıladı.

Siyah-beyazlılar, dakika itibarıyla 3 korner kullandı...

'8 Editörün yorumu: Beşiktaş maça oldukça etkili başladı. Savunmada sağlam görüntüsüyle rakibine atak şansı tanımayan siyah-beyazlılar, hücuma da oldukça hızlı çıkıyor.

'9 Oğuzhan ve Cenk, Monaco ceza sahasına şık paslaşmalarla girdi ancak Monaco savunması yine uzaklaştırdı. Ardından gelişen atakta Tolgay'ın pasında Cenk, kontrol etmesi halinde tehlikeli olabilecek atakta topu kontrol edemedi.

'12 Editörün yorumu: Monacolu futbolcular, Beşiktaş'ın ilk dakikalarda yarattığı baskıyı yavaş yavaş kırmaya çalışıyor. Ancak siyah-beyazlı oyuncular, topun bulunduğu noktalarda çok adamla savunma yaparak rakibine fırsat tanımıyor.

'15 Lemar'ın kullandığı köşe vuruşunda Tielemans, yakın noktadan etkili bir kafa vuruşu yaptı. İspanyol kaleci Fabri, iyi bir refleks göstererek topu uzaklaştırdı.

'18 Editörün yorumu: Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en büyük kozlarından olan Cenk Tosun'u Monaco'nun stoperi Kamil Glik bu dakikaya kadar oldukça iyi savundu. Polonyalı savunmacı, Cenk karşısına geldiği hiçbir pozisyonda hata yapmadı.

'19 Quaresma sağ kanattan nefis bir orta kesti. Portekizli futbolcunun ortasına Cenk ve Babel yükseldi ancak bu kez olmadı... Beşiktaş'ın Monaco deplasmanında Talisca ile bulduğu gole benzer bir pozisyondu.

'22 Editörün yorumu: Beşiktaş bu maçta da Monaco'da olduğu gibi Quaresma'nın ortalarından bir gol bulacağının sinyallerini veriyor... Portekizli yıldızın her ortasında Monaco ceza sahası karışıyor.

'25 Quaresma'nın pasında topla buluşan Gökhan, topu sert bir şekilde ceza sahasına kesti. Cenk'in şutunu savunma karşıladı.

Tolgay Arslan, Tielemans'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Monaco için hızlı hücum şansı olabilirdi.

'26 Monaco'da oyuncu değişikliği. Sakatlığı bulunan Thomas Lemar yerine Stevan Jovetic oyuna girdi.

'27 Dakika itibarıyla topla oynama oranında Beşiktaş'ın rakibine karşı yüzde 60'a yüzde 40 üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş'ta Tolgay'ın ardından Monaco'da Lopes de sarı kart gördü.

'30 Az önce oyuna giren Jovetic, ceza sahasında topla buluştu. Beşiktaş'ın Portekizli savunmacısı Pepe, Karadağlı santrfora şut şansı tanımadı.

Oğuzhan'ın pasında Ryan Babel ceza sahasında çok şık bir hareketle kaleye yüzünü döndü. Monaco savunması, Babel'e şut çektirmedi.

'31 Editörün yorumu: İki takımın savunması da hücumcuları durdurma konusunda oldukça etkili. Ancak topla oynama, pas sayıları ve atak sayıları karşılaştırıldığında Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

'34 Dakika itibarıyla isabetli pas sayıları:



Beşiktaş: 147 - Monaco: 72.

'36 Gökhan Gönül bir sakatlık yaşadı. Tecrübeli bek, saha çizgisinde oyuna devam edip edemeyeceğini deniyor...

'37 Gökhan tekrar oyunda.

Monaco çok etkili geldi. Jovetic'in içeri kestiği topta Fabri'den sekip boşta kalan topu Pepe kontrol etti ve soğukkanlılıkla uzaklaştırdı.

'40 Oğuzhan'ın pasında topla buluşan Quaresma, kaleyi çapraz gören noktadan 'trivela' vuruşu ile şansını denedi. Portekizli hücumcunun zayıf şutu Monaco kalecisi Subasic'te kaldı.

'41 Oğuzhan ceza sahasına nefis çalımlarla sokuldu ancak maçın başından beri Beşiktaşlı hücumculara fırsat tanımayan Kamil Glik yine sahne aldı ve takımı adına tehlikeyi önledi.

'44 Gökhan Gönül! Birkaç dakika önce sakatlık nedeniyle oyuna devam edip edemeyeceği belirsiz olan Gökhan, ceza sahasına müthiş sokulup şut çekti. Gökhan'ın vuruşu, direğin az farkla yanından auta gitti.

'45+1 Rony Lopes, ceza sahasına sokularak yaptığı vuruşta golü buldu... Beşiktaş-Monaco: 0-1.

45+2 Quaresma'nın ortasında Pepe ayak koydu, Beşiktaş gole çok yaklaştığı ataktan yararlanamadı.

İlk yarı sona erdi.

'46 Karşılaşmanın ikinci yarısı, konuk ekip Monaco'nun santra vuruşuyla başladı.

'48 Kornerden gelişen hücumda Cenk Tosun, geçen sezon Benfica'ya voleyle attığı gole benzer bir vuruş yaptı. Milli golcünün vuruşu auta giderken, tehlikeli hareket nedeniyle endirekt serbest vuruş kararı verildi.

'53 PENALTI! Quaresma ceza sahasında yerde kaldı, karar penaltı!

'54 Cenk Tosun!!! Gol!!! Skora denge geldi: 1-1.

'57 Golün ardından Beşiktaş taraftarı da baskısını artırdı. Cenk Tosun, attığı golle Beşiktaş'ın Avrupa'da attığı son 7 golün 5'ine 4 gol ve 1 asistle direkt katkı sağlamış oldu.

'59 Babel'in pasında kalecinin yerinde olmadığı pozisyonda ceza sahası yayında kaleyi gören Quaresma'nın vuruşu auta gitti. Pozisyon, gelişimi itibarıyla gol olmaya oldukça müsaitti.

'64 Keita Balde'nin etkili olabileceği pozisyonda Dusko Tosic kritik bir müdahaleyle pozisyonun gelişimini engelledi. Ardından Balde'nin, Fabri'ye yaptığı faulle top yeniden siyah-beyazlılara geçti.

'65 Tosic, maçtaki ilk golün sahibi Rony Lopes'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

'69 Sakatlanan Tosic oyundan çıkıyor. Yerine giren oyuncu Gary Medel.

'74 Monaco'da Tielemans oyundan alınıyor. Guido Carillo oyuna dahil oldu. Tolgay Arslan'ın da bir sakatlığı var. Matej Mitrovic kenarda oyuna girme hazırlığı yapıyor...

Tolgay'ın yerine Mitrovic oyuna girdi.

'78 Editörün yorumu: Karşılaşmanın normal süreyle son 12 dakikasına girilirken maçta tempo düşmüş durumda ancak iki takım da hızlı hücum fırsatlarını değerlendirmeye çalışıyor. Kaybetmesi halinde Şampiyonlar Ligi hayalleri sona erecek olan Monaco, bu dakikalarda Beşiktaş' a kıyasla daha kalabalık hücum yapmaya çalışıyor.

'80 Ryan Babel ceza sahasına müthiş girdi... Pas ve şut tercihinde kararsız kalan Hollandalı futbolcu topu kaybetti. Beşiktaş adına oldukça önemli bir gol fırsatıydı.

'82 Editörün yorumu: Kazanmak zorunda olan Monaco, savunmada oldukça fazla açık veriyor. Quaresma-Babel ve Cenk üçlüsü bu boşluklardan faydalanmaya çalışıyor. Sahada Talisca'nın girmesi halinde etkili olabileceği bir oyun var ancak sakatlıklardan dolayı Beşiktaş'ın tek oyuncu değişikliği hakkı bulunuyor...

'83 Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Talisca oyuna dahil oldu.

'85 Monaco son oyuncu değişikliğini yaptı. Golü atan Lopes'in yerine Diakhaby oyuna dahil oldu.

'88 Moutinho'nun ortasında Balde ceza sahasında kafayı vurdu, top, çok iyi yer tutan Fabri'nin kucağında kaldı.

Raggi'ye sert müdahalede bulunan Quaresma sarı kart gördü. Quaresma, Raggi'yi yerden kaldırmak istedi ancak İtalyan futbolcu Quaresma'ya agresif bir tavır sergiledi.

'90 Quaresma... Beşiktaş, çok etkili bir pozisyondan daha Portekizli yıldızıyla yararlanamadı...

Editörün yorumu: İlk yarıda neredeyse boş kaleye kaçıran Quaresma, alışılageldik hırsıyla sahada. Ancak Portekizli, pozisyonda Babel'i görebilse, Hollandalı futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kalacaktı...

'90+1 Fabinho'yu faulle durduran Medel sarı kart gördü.

'90+3 Az önce oyuna giren Diakhaby, Talisca'ya yaptığı faullü hareket sonrası sarı kart gördü.

Editörün yorumu: Bu dakikalarda iki takım da orta alanı çok çabuk geçerek net fırsatlar yaratıyor. Beşiktaş'ın da son 15 dakikada Babel ve Quaresma'yla oldukça tehlikeli pozisyonları cömertçe harcadığını söylemek mümkün.

Karşılaşma sona erdi.