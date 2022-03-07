Vodafone Park, bu sezon ilk kez tamamen dolacak

Beşiktaş’ın, bu akşam oynayacağı Başakşehir maçının kadın ve çocuk taraftarlara ücretsiz olacağının açıklanmasından sonra Siyah-Beyazlı taraftarlar biletlere yoğun ilgi gösterdi. Vodafone Park’ın bu sezon ilk defa tamamen dolması bekleniyor.

Kara Kartal, Spor Toto Süper Lig ’in 28. haftasında sahasında bugün saat 20.00’de Başakşehir ile karşılaşacak. Oynanacak maçın kadın taraftarlar ve 7-12 yaş arası çocukların ücretsiz izleyebilecekleri açıklandı. Kadın ve çocuk taraftarlar, dün sabahın erken saatlerinden itibaren Vodafone Park bilet satış gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun talep sebebiyle Vodafone Park’ın bu sezon uzun süre sonra ilk defa tamamen dolması bekleniyor.

Kadın ve çocuklara ücretsiz

Beşiktaş ’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak, maçta tribünde yer almaları için davette bulunduğu açıklamada şu ifadelere verildi: “Kadın taraftarlarımızla yanlarında getirecekleri 7-12 yaş arası çocuk taraftarlarımız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak, Vodafone Park’ta Medipol Başakşehir ile oynayacağı müsabakayı ücretsiz olarak seyredebileceklerdir. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, kadın ve çocuk taraftarlarımızı Vodafone Park tribünlerine davet ediyoruz. Ücretsiz bilet almak isteyen kadın ve 7-12 yaş arası çocuk taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kart sahibi olmaları gerekmektedir. 0-6 yaş arası çocuklar, stadyuma ücretsiz olarak giriş yapabilir.”