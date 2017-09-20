UEFA, 2019 UEFA Süper Kupa mücadelesinin Vodafone Park\'ta oynanacağını açıkladı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, İsviçre\'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA İcra Kurulu toplantısının ardından 2019 yılındaki UEFA organizasyonlarına ev sahipliği yapacak olan statları duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş\'ın maçlarını oynadığı Vodafone Park, 2019 UEFA Süper Kupası\'na ev sahipliği yapacak. Bunun yanı sıra, 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, İspanya Ligi ekiplerinden Atletico Madrid\'in stadı Wanda Metropolitano\'da,

2019 UEFA Avrupa Ligi Finali ise Azerbaycan\'ın başkenti Bakü\'de bulunan Olimpiyat Stadı\'nda yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vodafone Park\'ın havadan görüntüleri (ARŞİV)

Haber Kodu: 170920198

İSTANBUL, (DHA)

