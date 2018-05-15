Vodafone organik servis gelirlerini yüzde 14.1 arttırdı

İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - Vodafone Türkiye, 2017-18 mali yılı organik servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 14.1 (son çeyrekte ise yüzde 14.3) artırarak 9.2 milyar liraya çıkardı.

Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) yüzde 22.6 artış ile yaklaşık 2.8 milyar liraya ulaşırken, bu dönemde Operasyonel Serbest Nakit Akışı ise 1.4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin uçtan uca dijitalleşmesi hedefiyle çalışmalarını yürüten Vodafone, 31 Mart 2018 sonu itibariyle ise son bir yılda 1.3 milyar lira yatırım yaptı.

13 milyon 4.5G abonesi

Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı ise 2017-18 mali yıl sonu itibariyle 23.3 milyona ulaştı. 2017-18 mali yılında toplam 521 bin net abone artışı sağlayan şirketin 4.5G abone sayısı da yılsonu itibariyle 13 milyona ulaştı.

Türkiye’nin 81 ilinde 13 bini aşkın 4.5G iletişim noktası ile hizmet veren Vodafone Türkiye böylece 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

Şirketin, faturalı abone sayısı ise yaklaşık 1.3 milyon artış ile 12.1 milyona çıkarken, şirketin toplam bazının yüzde 51.8’ini faturalı aboneler oluşturdu.

Sabit genişbant hizmetlerinde 135 bin net abone artışı

Vodafone Türkiye’nin sabit genişbantta hızlı büyümesi ise devam etti. Mali yılda 135 bin net abone artışı sağlayan şirketin sabit genişbant abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artarak 697 bine ulaştı. Şirketin sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise mali yılda yüzde 29.4 arttı.

Akıllı telefon penetrasyonu yüzde 74.7

Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2017-18 mali yılında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık iki kat artarak 726 petabyte’a yükseldi. Şirketin akıllı telefon penetrasyonu bu mali yılın sonunda yüzde 74.7’ye ulaştı.

Kurumsal segment servis gelirlerinde yüzde 12.6 büyüme

Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını çıkarmak ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışan Vodafone Türkiye, kurumsal alanda da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Vodafone Türkiye kurumsal servis gelirlerini 2017-18 mali yılında bir önceki yıla göre yüzde 12.6 artırdı.