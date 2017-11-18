Vodafone İstanbul Maratonu'nda birinci olan öğretmen Üstündağ: Teneffüslerde koşarak hazırlandım

51 yaşındaki fizik öğretmeni Gülseren Yıldız Üstündağ, 39. Vodafone Uluslararası İstanbul Maratonu’nda 50-54 yaş grubu birinciliğini göğüsledi. Üstündağ, "Ders aralarında ve hafta sonları koşarak maratona hazırlandım" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre iki çocuk annesi Üstündağ, Tire İsa Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde fizik öğretmenliği yapıyor. Öğrencileriyle yaptıkları 2 proje ile TÜBİTAK yarışmalarına hazırlandıklarını belirten Üstündağ, Boğaziçi Üniversitesi’nde nanoteknoloji alanında oluşturulan öğretmen grubu çalıştayı içinde de yer alıyor.

Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimine devam eden Üstündağ, “Yoğunluğuma rağmen koşmayı bırakmıyorum. Ders aralarında ve hafta sonları koşarak maratona hazırlandım” dedi. İstanbul Masterleri Atletizm Kulübü üyesi olan Üstündağ, AKUT Spor Kulübü Atletizm Birimi sorumlusu olarak görevine devam ediyor